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103歲婆婆臥床17年 78歲媳細心照顧
山東菏澤78歲老人李富榮，17年來無微不至的照顧臥床不起的婆婆，讓已經103歲的婆婆看上去依然精氣神十足。李富榮說只要自己還能照顧人，她就會一直把婆婆好好伺候下去。
北京晚報報導，十幾年前的一次意外摔倒，讓李富榮的婆婆王紀榮摔斷了胯骨臥床至今。17年來李富榮細心照料，她說，有空就推婆婆去外面玩玩，覺得有老人領著，在一起怪好，有個老人有說話的。沒事了婆媳倆就打打牌，趁自己還能照顧時就盡力照顧，除非自己體力真的不行了。
對此，網友紛紛讚賞「百善孝為先，貴在堅持」、「這對婆媳更像姊妹，太暖心了」、「久病床前無孝子，母女關係有時候都很難做到這樣」。
有網友指出，這位百歲老人應該對78歲的奶奶也很好，將心比心，她們相處有愛，才有今天的溫暖畫面。
但也有網友為李富榮抱不平，「感動的背後其實是其他子女不作為的心酸」、「78歲還要照顧別人，雖然很感動，但感覺太難了」、「並沒有絕對很感動，這個媳婦太慘了」。
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