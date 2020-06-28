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四川竹葉斷糧 旅俄熊貓改吃「凍竹」

世界日報 / 中國新聞組╱北京28日電
新冠肺炎疫情在全球蔓延，國際間航空交通大受影響，現時難以從四川省運來新鮮竹葉，旅居俄羅斯的大熊貓「如意」及「丁丁」，暫時都是靠克拉斯諾達爾邊疆區與來自荷蘭的竹葉「維生」。 新華社
新冠肺炎疫情在全球蔓延，國際間航空交通大受影響，現時難以從四川省運來新鮮竹葉，旅居俄羅斯的大熊貓「如意」及「丁丁」，暫時都是靠克拉斯諾達爾邊疆區與來自荷蘭的竹葉「維生」。 新華社

新冠肺炎疫情在全球蔓延，國際間航空交通大受影響，旅居外地的中國大熊貓面臨「斷糧」的困境。

香港01引述俄羅斯衛星通訊社報導，旅居俄羅斯的大熊貓「如意」及「丁丁」，現時難以從四川省運來新鮮竹葉，據莫斯科動物園園長阿庫洛娃透露，「如意」及「丁丁」暫時都是靠克拉斯諾達爾邊疆區與來自荷蘭的竹葉「維生」。

負責園內工作的副園長蘇斯洛夫則透露，當中以荷蘭的竹葉為主，動物園更會專門將竹葉冷凍，特別受到大熊貓的喜愛，故牠們整個4月都在吃「凍竹」。

阿庫洛娃在受訪時坦言，早在疫情爆發之初，動物園管理層就考慮到萬一需要關閉與中國的邊界，將難以保障新鮮竹葉的供應，「我們非常擔心可能會遇到問題，因為我們只每周五從四川省運來竹子。大熊貓飼料中99%都是竹子，我們擔心如果邊界關閉，就無法運來竹子，那麼大熊貓就可能持續飢餓甚至死亡。」

阿庫洛娃指，動物園很快就從克拉斯諾達爾邊疆區、荷蘭及泰國找到供應新鮮竹葉的方案，但目前仍無法讓如意及丁丁能夠吃上竹筍。

阿庫洛娃稱，大熊貓最喜歡就是來自中國及荷蘭的鮮嫩多汁竹葉，但極端情況下牠們也會吃俄羅斯的竹葉，沒有出現不良情況。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，國際間航空交通大受影響，現時難以從四川省運來新鮮竹葉，旅居俄羅斯的大熊貓「如意」及「丁丁」，暫時都是靠克拉斯諾達爾邊疆區與來自荷蘭的竹葉「維生」。 新華社
新冠肺炎疫情在全球蔓延，國際間航空交通大受影響，現時難以從四川省運來新鮮竹葉，旅居俄羅斯的大熊貓「如意」及「丁丁」，暫時都是靠克拉斯諾達爾邊疆區與來自荷蘭的竹葉「維生」。 新華社

荷蘭 動物園

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