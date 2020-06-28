女子中學前大跳鋼管舞 挨轟「招生無底線」

江蘇南通近日有女子在北城中學前大跳鋼管舞藉以招生，事件引發爭議。澎湃新聞報導，涉事者所屬一舞蹈機構，該機構負責人回應稱「承認錯誤」，但強調他們的目的並非為招收學校的學生，而是為了宣傳推廣。

報導指出，網傳視頻顯示，25日晚間，江蘇省南通市港閘區北城中學前有舞蹈機構來招生，女子大跳鋼管舞，引眾人圍觀。有網友評論稱，「辣眼睛」、「招生沒有底線」。

校方於27日表示，已對相關行為報警處理。同日，南通市公安局港閘分局秦灶派出所表示，確實接到學校報警電話。但民警到場後，未發現相關人員在跳舞。

學校保安表示，這是一舞蹈機構來招生，當時來了八九個人，跳了健身操，還跳了鋼管舞，「喊他們走，沒喊得走。晚上6點多，跳了半個小時。」

對此，涉事舞蹈機構的負責人表示，他們的目的不是為了招收學校的學生。端午節當天，學校也都放假了，只是為了宣傳推廣，但背景地點選得不對，他們也承認錯誤。

該負責人表示，沒有經過書面申請就在學校前進行推廣表演，他們沒有注意到位，現正在跟學校協調處理。「鋼管舞本身是一個技能培訓，我們地點選得不對，但不代表這項運動就怎麼樣。」

據江蘇省廣播電視總台官方微信公眾號江蘇新聞報導，當地教育主管部門召開緊急會議，要求中小學校注意校園周邊環境，並責成教育和文化部門對涉事培訓機構進行調查。