推文罵祖國這字眼 中研究生被肉搜、道歉

一名中國科學院大學學生近日被網友爆料，指其疑在社交平台Twitter發表辱華言論。消息引起關注，中國科學院大學27日回應證實，稱發表「不當言論」的學生為該校季姓碩士生，將依據校規校紀做出嚴肅處理。

香港01報導，根據爆料網友發布的圖片顯示，一名Twitter帳號為「神坂 梓月」的網友，26日回覆貼文時表示，「不錯，支那廢物自嘲完美」。除此之外，在其他貼文中也多次用了「支那」二字發推，引起中國網友憤慨。

有網友批評，「這種『精日』，不知悔改的話，那就早點撕了自己的中國護照！」「這麼喜歡日本就開除國籍吧」「剝奪其中國國籍，驅逐出去！」也有人發出疑問稱，「不是很明白，為甚麼很多孩子出國了就另一副面孔。」

「神坂 梓月」27日發了一則置頂貼文致歉稱，「本人季子越，近日在境外社交平台上發表了涉及敏感話題的內容，引發廣大網友的憤怒與譴責。我已經意識到，這些言論已給廣大網友帶來嚴重的情感傷害，我本人對發表傷害民族感情言論的行為感到深深的自責和懊悔。我已經將相關內容刪除，並在此向廣大網友誠摯道歉。作為中國公民，我的行為傷害了我的祖國，辜負了父母、師長和祖國多年的培養，我已經深刻認識到問題的嚴重性，誠懇接受網友的批評和質疑。我將繼續深刻反思自己的言行舉止，希望大家監督。」

中國科學院大學則於27日晚間在官方微博發表聲明，稱經過「調查組初步查明，相關言論為我校2019級碩士生季某某在國外發表。其言行背離了我校的價值觀和培養理念，嚴重傷害了國民的民族感情。目前，該生已經刪除了在境外社交平台上發表的相關言論並公開道歉。我校正在做進一步調查，並將根據調查結果，依據校規校紀做出嚴肅處理，後續結果將及時公布。」