快訊

中職／羅力生涯千K達陣 締造史上最速紀錄

聲援藍營立委 杏仁哥號召群眾包圍立法院

推文罵祖國這字眼 中研究生被肉搜、道歉

世界日報 / 中國新聞組╱北京28日電

一名中國科學院大學學生近日被網友爆料，指其疑在社交平台Twitter發表辱華言論。消息引起關注，中國科學院大學27日回應證實，稱發表「不當言論」的學生為該校季姓碩士生，將依據校規校紀做出嚴肅處理。

香港01報導，根據爆料網友發布的圖片顯示，一名Twitter帳號為「神坂 梓月」的網友，26日回覆貼文時表示，「不錯，支那廢物自嘲完美」。除此之外，在其他貼文中也多次用了「支那」二字發推，引起中國網友憤慨。

有網友批評，「這種『精日』，不知悔改的話，那就早點撕了自己的中國護照！」「這麼喜歡日本就開除國籍吧」「剝奪其中國國籍，驅逐出去！」也有人發出疑問稱，「不是很明白，為甚麼很多孩子出國了就另一副面孔。」

「神坂 梓月」27日發了一則置頂貼文致歉稱，「本人季子越，近日在境外社交平台上發表了涉及敏感話題的內容，引發廣大網友的憤怒與譴責。我已經意識到，這些言論已給廣大網友帶來嚴重的情感傷害，我本人對發表傷害民族感情言論的行為感到深深的自責和懊悔。我已經將相關內容刪除，並在此向廣大網友誠摯道歉。作為中國公民，我的行為傷害了我的祖國，辜負了父母、師長和祖國多年的培養，我已經深刻認識到問題的嚴重性，誠懇接受網友的批評和質疑。我將繼續深刻反思自己的言行舉止，希望大家監督。」

中國科學院大學則於27日晚間在官方微博發表聲明，稱經過「調查組初步查明，相關言論為我校2019級碩士生季某某在國外發表。其言行背離了我校的價值觀和培養理念，嚴重傷害了國民的民族感情。目前，該生已經刪除了在境外社交平台上發表的相關言論並公開道歉。我校正在做進一步調查，並將根據調查結果，依據校規校紀做出嚴肅處理，後續結果將及時公布。」

社交

延伸閱讀

招了！台南女童疑受虐 繼父改口潑女童熱水

現代忍者誕生！ 日大學首頒忍者學位

北京全面檢測近百所大學師生 總數逾10萬人

冒名頂替上大學層出不窮 觸動大陸社會敏感神經

相關新聞

103歲婆婆臥床17年 78歲媳細心照顧

山東菏澤78歲老人李富榮，17年來無微不至的照顧臥床不起的婆婆，讓已經103歲的婆婆看上去依然精氣神十足。李富榮說只要自己還能照顧人，她就會一直把婆婆好好伺候下去。

四川竹葉斷糧 旅俄熊貓改吃「凍竹」

新冠肺炎疫情在全球蔓延，國際間航空交通大受影響，旅居外地的中國大熊貓面臨「斷糧」的困境。

女子中學前大跳鋼管舞 挨轟「招生無底線」

江蘇南通近日有女子在北城中學前大跳鋼管舞藉以招生，事件引發爭議。澎湃新聞報導，涉事者所屬一舞蹈機構，該機構負責人回應稱「承認錯誤」，但強調他們的目的並非為招收學校的學生，而是為了宣傳推廣。

推文罵祖國這字眼 中研究生被肉搜、道歉

一名中國科學院大學學生近日被網友爆料，指其疑在社交平台Twitter發表辱華言論。消息引起關注，中國科學院大學27日回應證實，稱發表「不當言論」的學生為該校季姓碩士生，將依據校規校紀做出嚴肅處理。

曾是最佳CEO 吳厚剛被譽「算帳好手」卻不如天算

20世紀70年代，獐子島公社曾創造出單船捕撈和總捕撈量的全國紀錄，一度被稱為「海上大寨」，獐子島集團公司董事長吳厚剛，正伴隨著「海上大寨」的建設而成長。同事曾向媒體說：「吳厚剛算帳是一把好手」，但沒想到人算不如天算。

扇貝沒逃跑！北斗衛星踢爆獐子島造假

多次聲稱「扇貝逃跑」或「扇貝餓死」的上市公司獐子島，這次被「抓到了」。證監會借助北斗衛星數據進行分析，認定獐子島的海洋養殖場財報造假，對公司處以警告及罰款60萬元（人民幣，下同），董事長兼總裁吳厚剛終身禁入市場。網民稱，這應驗了「人在做天在看」。

曾獲最佳女演員 于藍忘了兒子名、卻記得台詞

于藍去世了，她在「革命家庭」、「烈火中永生」等片塑造了深入人心的經典形象，她也是中國兒童電影事業的奠基人，開闢了新中國兒童電影事業的第一個高峰。光明日報報導，病榻上的于藍，記憶力已嚴重衰退，連兒子田壯壯都不認識，卻仍記得電影台詞。

演員于藍99歲逝 導演兒田壯壯發文告別

曾經在電影「烈火中永生」扮演經典角色「江姐」的著名電影表演藝術家于藍，今天凌晨在北京去世，享年99歲。她的小兒子，著名導演田壯壯在朋友圈確認了這個消息。

河南商丘至合肥、杭州高鐵 全線通車

今日（6月28日）上午8時56分，隨著G9394次列車駛出合肥南站，商丘至合肥至杭州（簡稱商合杭高鐵）高鐵合肥至湖州段正...

囹圄22年 中國民運人士劉賢斌出獄又遭隔離

3次入獄、共計被關押近22年的中國四川民運人士劉賢斌27日刑滿出獄。不過，準備前去與劉賢斌會面的朋友昨遭當局阻攔，短暫被...

江蘇查獲新型毒品「聽話水」一滴就失去意識多名女性受害

江蘇南京警方日前公布最新破獲的一起大型網路制售毒品案，涉案人員900多人，遍及全大陸多個省分，涉案毒品被稱為「眼藥水」、...

2萬支iPhone焚毀？中國貨車側翻起火驚見iPhone 11 Pro

一部載有大量 iPhone 的貨車，日前於中國南京公路失事側翻，載貨起火盡數燒毀，據目撃者稱，肇事貨車上載有多達 2 萬隻全新 iPhone，叫果粉大感心痛。

熱門新聞

解放軍近期頻擾台 陸官媒央視：加速解決台灣問題！

美宣布簽證限制措施 北京駐港公署稱將回擊

央視轟禍港4人 國安法將納課程

曾批澳洲大學生「煽動反華」 中駐布里斯本總領事被查

向印度秀軍力 解放軍發布高原訓練、實彈射擊照片

14國際航空復航中國 聯合航空、達美航空都將起飛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。