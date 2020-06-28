曾是最佳CEO 吳厚剛被譽「算帳好手」卻不如天算

20世紀70年代，獐子島公社曾創造出單船捕撈和總捕撈量的全國紀錄，一度被稱為「海上大寨」，獐子島集團公司董事長吳厚剛，正伴隨著「海上大寨」的建設而成長。同事曾向媒體說：「吳厚剛算帳是一把好手」，但沒想到人算不如天算。

新京報報導，1992年，大連獐子島漁業集團公司成立。1996年，32歲的吳厚剛成為獐子島鎮鎮長，因當時的獐子島是政企一體的集體經濟模式，吳厚剛還擔任了獐子島總經理。

2002年，經歷股份制改造後的獐子島，讓吳厚剛不得不在官商並行的雙重身分中做出選擇。最終，吳厚剛選擇下海經商，升任董事長的吳厚剛表示，「我喜歡在大海上弄潮，在這片藍色家園上，我會有一番作為的。」

2006年9月，獐子島在深交所正式掛牌，市值一度超過200億元（人民幣，下同），獐子島曾一度被股民譽為「海上藍籌」。2012年，福布斯中文版推出的「2012年中國最佳CEO」榜單中，吳厚剛入選第15位。

2014年，獐子島宣布扇貝因遇冷水團等異常因素導致絕收，成為當年轟動A股的黑天鵝事件，並被調侃為「扇貝跑了」。當年，獐子島淨利由盈利轉為巨虧11.89億元，吳厚剛表示，將自願承擔1億元災害損失。

2017年，獐子島再度巨虧7.23億元，此次理由為，由於海洋牧場遭受重大災害，餌料短缺，扇貝被「餓死了」。

2018年2月，因涉嫌信息披露違法違規，獐子島被證監會立案調查。2019年7月10日，證監會認定獐子島涉嫌財務造假，內部控制存在重大缺陷，向獐子島下發行政處罰及市場禁入事先告知書。

扇貝大戲又上演，獐子島又在秋測中發現扇貝短時間內出現大面積死亡。最終，2019年，獐子島巨虧3.92億元。

據報導，香頌資本董事沈萌指獐子島的所作所為，充分證明了吳厚剛的肆無忌憚，借助地方勢力將上市公司欺詐玩弄於股掌之上，並未將監管法規和機構放在眼裡。

6月24日，證監會對獐子島信息披露違法違規案作出行政處罰及市場禁入決定，對獐子島給予警告，並處以60萬元罰款，對15名責任人員處以3萬元至30萬元不等罰款，對包括吳厚剛在內的4名主要責任人採取5年至終身市場禁入。

吳厚剛已辭去獐子島董事會董事長、戰略委員會主任委員、提名委員會委員及公司總裁等所有職務。辭職後，吳厚剛不在獐子島擔任任何職務。