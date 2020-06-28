扇貝沒逃跑！北斗衛星踢爆獐子島造假

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多次聲稱「扇貝逃跑」或「扇貝餓死」的上市公司獐子島，這次被「抓到了」。證監會借助北斗衛星數據進行分析，認定獐子島的海洋養殖場財報造假，對公司處以警告及罰款60萬元（人民幣，下同），董事長兼總裁吳厚剛終身禁入市場。網民稱，這應驗了「人在做天在看」。

綜合媒體報導，獐子島集團一度是海產養殖行業的明星公司。在2014年發生其養殖的扇貝「逃跑」事件後，市場對其財務數據開始存疑，證監會委託中科宇圖科技公司和中國水產科學研究院東海水產研究所兩家機構，運用電腦技術還原採捕船隻的真實航行軌跡，復原了獐子島最近兩年真實的採捕海域。

報導指出，由於無逐日採捕區域紀錄可核驗，獐子島案查證不易，證監會因而借助北斗衛星定位數據，對獐子島27艘採捕船舶、數百萬條海上航行定位數據進行分析。

經委託兩家第三方機構以電腦技術還原採捕船舶的真實航行軌跡，還原獐子島最近兩年的採捕海域，確定扇貝沒有逃跑，而是公司的管理階層刻意偽造，繼而佐證獐子島透過造數「減少」營業成本等手段，導致2016年「增加」利潤逾1.3億元，並以「增加」營業成本等手段「減少」了2017年利潤逾2.7億元等。

6月24日，證監會宣布依法對獐子島公司訊息披露違法違規案作出行政處罰及市場禁入決定，對獐子島公司給予警告，並處以60萬元罰款，對15名責任人員處以3萬元至30萬元不等罰款，對4名主要責任人採取5年至終身市場禁入。

界面新聞報導，一名航運人士稱，現在船舶定位普遍採用衛星自動識別系統（Automatic Identification System，AIS）技術，船舶先要安裝北斗終端，該終端會向衛星發送AIS報文信息，衛星將接收和解碼AIS報文信息轉發相應的地球站，從而讓地面管理機構掌握船舶的動態信息，以作監察。

報導指出，在證監會做出對獐子島處罰的前一天，北斗三號最後一顆組網衛星升空。該系統民用定位數據的精度在10米內，能記錄漁船位置、航速等，也可用於捕撈作業分析。