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曾獲最佳女演員 于藍忘了兒子名、卻記得台詞

世界日報 / 中國新聞組╱北京28日電

于藍去世了，她在「革命家庭」、「烈火中永生」等片塑造了深入人心的經典形象，她也是中國兒童電影事業的奠基人，開闢了新中國兒童電影事業的第一個高峰。光明日報報導，病榻上的于藍，記憶力已嚴重衰退，連兒子田壯壯都不認識，卻仍記得電影台詞。

中國電影集團藝委會執行主任、國家一級電影導演江平在媒體寫到，于藍生於遼寧岩岫。「九一八」時一家逃難到關內，幾經流浪，最後勉強寄居北平。七七事變，她悄悄離家出走，花了55天，長途跋涉奔赴延安。

據報導，于藍曾在「翠崗紅旗」中飾紅軍家屬向五兒，獲得了毛主席的親口誇讚；在「革命家庭」中飾革命母親周蓮，在莫斯科國際電影節上捧回了「最佳女演員」的金杯；在「烈火中永生」中飾地下黨員江雪琴，為中國電影長廊留下了一個不朽的藝術形象。

于藍是從花甲之年開始，全身心撲在了兒童電影事業上。1981年6月1日，她受命創建了中國第一個也是唯一一個兒童電影製片廠，並擔任首任廠長。

江平指于藍是一個永遠替別人著想的人。于藍曾在天寒地凍加班時被車庫大鐵門，不小心夾手，無名指上掛著半截手指頭，醫生說可斷指再植，但必須歇兩個月，于藍怕第二天有部兒童電影要開機，一急將半截手指連皮帶肉拽下扔進垃圾桶。

一日，天寒地凍，于藍加班，同伴手忙腳亂關車庫大鐵門，不小心夾了她的手。到了醫院，只見她無名指上掛著半截手指頭。醫生說可斷指再植，但必須歇兩月。老太太急了，一咬牙一跺腳，將半截手指連皮帶肉拽下扔進垃圾桶，抹碘酒，纏紗布，回家！為啥？第二天有部兒童電影要開機呢！

江平回憶，于藍這兩年一直與病魔奮鬥著著。住院後，她記憶力嚴重衰退，連自己的兒子田壯壯都不認識了，可導演去給她看「一切如你」的樣片時，老太太居然記得台詞。

電影 加班

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