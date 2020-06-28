演員于藍99歲逝 導演兒田壯壯發文告別

曾經在電影「烈火中永生」扮演經典角色「江姐」的著名電影表演藝術家于藍，今天凌晨在北京去世，享年99歲。她的小兒子，著名導演田壯壯在朋友圈確認了這個消息。

北京日報報導，田壯壯在朋友圈寫道：媽媽走了，現在你的感官不再起作用，你的心獨立，赤裸，清明且處於當下，你以前從未經歷過，現在經歷的一切，這即是佛。田壯壯並表示，感謝所有關心媽媽的人，「我想獨自安靜幾天。」

報導指出，于藍原名于佩文，1921年出生於遼寧省鞍山市岫岩滿族自治縣，幼年時曾被日本憲兵隊拿皮鞭抽，用腳踢，讓她從此恨透了日本兵，17歲時進入抗日軍政大學學習，隨後進入魯迅藝術劇團成為話劇演員。當時的老師熊塞聲告訴她，舞台就像是一個戰場，上了舞台，「就要有死在舞台上的決心」。她記住了這句話。

1949年，她主演了個人首部電影「白衣戰士」，飾演一名醫療隊隊長莊毅。1951年，在劇情電影「翠崗紅旗」中飾演紅軍家屬向五兒。1952年，在根據老舍小說改編的同名電影「龍鬚溝」中扮演程娘子，當時于藍剛從抗美援朝戰場上回來，正懷著第三個孩子田壯壯。她曾說自己非常鍾愛這個角色，「蘇嫂身上有北京人那個味兒」。

1959年，她在「林家鋪子」中飾演張寡婦。1961年在「革命家庭」中的飾演一名英雄母親周蓮，讓她獲得了第二屆莫斯科國際電影節最佳女演員獎。1961年，于藍被國家文化部評選為新中國「22大電影明星」之一。

報導說，于藍從兒童電影製片廠退下來後，一直住在兒影廠的宿舍樓，很少公開露面，除非是中國國務院前總理周恩來和鄧穎超相關的紀念活動，和孩子們相關的事情。于藍曾說，周總理的紀念活動她一定要參加，這是表達她作為一個演員對他老人家的敬仰之情。

人民網曾報導，于藍住處牆壁上始終掛著一張周恩來接見她的黑白照片。那是因為她在電影「革命家庭」中飾演「周蓮」得到周恩來的好評。照片上，周恩來握著于藍的手，于藍一頭短髮，笑容燦爛。