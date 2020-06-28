河南商丘至合肥、杭州高鐵 全線通車

今日（6月28日）上午8時56分，隨著G9394次列車駛出合肥南站，商丘至合肥至杭州（簡稱商合杭高鐵）高鐵合肥至湖州段正式開通運營，該線經湖州站與南京至杭州高鐵接軌，通達杭州。至此，商合杭高鐵實現全線貫通。合肥到杭州只要二小時零七分。

商合杭高鐵起點河南商丘，接鄭徐高鐵，經安徽省亳州、阜陽、淮南、合肥、馬鞍山、蕪湖、宣城7市24個縣（區），至浙江湖州，接寧杭高鐵，是西北、中原經合肥至華東、東南地區的快速客運大通道。

作為中國八縱八橫路網規劃和北京至香港九龍高鐵的重要組成部分，商合杭鐵路為設計時速每小時350公里客運專線，其中皖贛鐵路蕪湖至宣城段、蕪湖長江公鐵大橋範圍內正線時速為每小時250公里。該鐵路全長794.55公里，其中新建線路617.94公里，總投資992.47億元人民幣。

2019年12月，商合杭高鐵商丘至合肥段正式通車。此次合肥至湖州段正式開通運營，過渡期鐵路部門安排每日開行動車組列車8對，其中合肥南至杭州東3對、合肥南至宣城3對、蕪湖至杭州東2對；7月1日後，將按照日常線、周末線、高峰線安排列車開行，每日開行動車組列車最高達60.5對，其中日常線54.5對，周末線3對，高峰線3對。

直通方向列車主要為：廣州、長沙、昆明、福州、重慶、成都、信陽、石家莊各1對，武漢、蘭州各2對，北京2.5對，西安4對，鄭州5對。

開通後，合肥南至杭州東最快時間2小時07分。商合杭高鐵合湖段通車後，大陸中東部地區快速鐵路客運網絡進一步完善，將有效緩解京滬高鐵客流壓力，更加便利沿線羣衆出行，對促進中部地區崛起，推動長三角區域一體化發展具有重要意義。