2萬支iPhone焚毀？中國貨車側翻起火驚見iPhone 11 Pro

一部載有大量 iPhone 的貨車，日前於中國南京公路失事側翻，載貨起火盡數燒毀，據目撃者稱，肇事貨車上載有多達2萬支全新 iPhone，叫果粉大感心痛。

據中國媒體報導，出事的地點位在上海往南京方向的南京湯山段滬寧高速公路，一輛貨櫃車失事側翻並打橫佔據了兩條行車線，由於是高速路段，後來的幾部車輛有輕微擦撞，幸而無人傷亡。

貨車後來起火，車上的貨物也被焚毀，據現場消息指出車上有多達兩萬隻手機，從畫面中可以辨別到這批貨物多為 iPhone 11 或 iPhone 11 Pro。

這次的意外令大量手機報銷，但仍有不少包裝似乎頗為完好的 iPhone 被遺留於公路之上，只是並未引發瘋搶，但換個角度推斷，如果該貨車真的運載2萬支iPhone，即合計價值已然過億，官方大有可能為貨品投下保險，甚至會記錄所有手機序號並即時經官方渠道上鎖，即使被人撿取亦物無所用。

另一方面，有網友就指出同類型的意外多發生在網購旺季之後，較為陰謀論者更懷疑「2萬支iPhone」的數目有造假之嫌，但既然貨物已經付之一炬，要追究或許也沒那麼容易。

延伸閱讀：

雙11淘寶網購噩耗！貨車河南起火 13噸包裹燒成灰

iPhone 12 系列生產模具流出 再確認回到 4 代經典造型？

文章授權轉載自《香港01》