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缺德男搭巴士上車頻摳腳 網友怒轟：看圖就有腳臭味

香港01 / 朱利安
有網友在搭乘巴士時看到一名男乘客不斷摳腳，直指對方「上車摳到下車」，引起網友熱議。（fb「屯門公路塞車關注組」）
有網友在搭乘巴士時看到一名男乘客不斷摳腳，直指對方「上車摳到下車」，引起網友熱議。（fb「屯門公路塞車關注組」）

搭乘公共交通工具時請顧及他人感受，切勿影響其他乘客。有網友昨日（26日）搭乘巴士時，驚見旁邊一名男乘客不停地摳腳，從上車摳到下車，非常噁心，於是拍照上傳至網路。大批網友看後怒轟涉事男子缺德，「好噁心」、「這麼變態啊，好沒有衛生啊」。

香港網友昨日（26日）在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，並且上傳照片，稱他近日搭乘來往屯門及葵芳的58Ｍ巴士期間，赫然發現巴士下層一名男乘客竟公然摳腳趾，上車後一直摳到下車，當時前座還有其他乘客，看得他想出現制止。

貼文一出，不少網友痛斥涉事男子「人品低劣」，紛紛留言指「尊重一下人啦阿叔，這不是你家誒」、「坐前面的那個好慘」、「這張照片有臭腳味」，許多人亦擔心男子隨後會用摳腳的手按鈴下車或碰到扶手，「摳完腳再碰扶手再按鈴，真噁心」。

有人則建議原PO下次若遇到同類情況，大可「幫他打閃光燈，讓他看清楚自己的腳皮」，或者「大聲問：『先生，你介不介意回家去再慢慢摳呀』」，當場直斥其非。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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