大陸豪雨成災波及半壁江山 逾1,300萬人受災

6月以來，中國大陸各地接連降下豪大雨。據財新網報導，截至6月26日，共有26個省（區、市）遭受洪澇災害，受災人口達1,374萬人次，已知死亡、失蹤81人，倒塌房屋1萬餘間，直接經濟損失達到人民幣278億元（約新台幣1,156億元）。

中新網指出，大陸中央氣象台27日10時繼續發布暴雨黃色預警，預計6月27日14時至28日14時，重慶東部、貴州東北部、湖南西北部、湖北大部、河南中南部、安徽中北部、江蘇中南部、上海等地還會有大到暴雨。

其中，河南東南部、湖北中部和西南部、安徽西北部等地的部分地區將有大暴雨，局地特大暴雨（250～280毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最高時降雨量30～50毫米，局部地區超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

財新網表示，由於此輪降雨持續時間長、累積雨量大、致災風險高，部分河流出現超警戒水位以上洪水，導致一些城市出現內澇、村莊農田被淹，有的地方還爆發土石流等地質災害。

目前全大陸已有15個省（區、市）84條河流發生超警戒水位以上洪水。其中，重慶市綦江區更出現近80年來最大洪災。

央視新聞報導，綦江區位於重慶市南部，地處四川盆地與雲貴高原結合部，地勢南高北低，以山地、丘陵為主。綦江河縱貫南北，穿流而過。由於暴雨持續整整一個晚上，22日上午11時20分左右，綦江河就超過警戒水位。

半小時後，重慶市水文監測總站發出洪水紅色預警。這是重慶市水文監測站1940年建站以來，首次拉響紅色警報。截至22日晚間，洪澇災害已造成重慶市綦江、巫山、彭水等26個縣（區）21萬人受災，直接經濟損失約人民幣2.1億元。

不過，22日夜間，綦江河最大洪峰已順利過境，積水也隨之退去。

大陸中央氣象台首席預報員陳濤表示，大陸最新一波降雨將從四川盆地開始，自西向東、自北向南影響江漢、黃淮、江淮和江南北部。其中，最強降雨時段會出現在27日至28日兩天。

陳濤指出，27日主要將影響四川、重慶、貴州、湖北、河南一帶，28日安徽、江蘇等地區降水會明顯增強。29日後，主雨帶逐步南壓至江南北部地區，降雨強度預估將減弱。

從過程累積量來看，四川盆地、江漢、黃淮、江淮以及貴州等地的大部地區會有大到暴雨，四川東部、重慶、貴州北部、湖北東部和西南部、河南南部、安徽北部、江蘇中部等地部分地區有大暴雨，局部地區特大暴雨。

陳濤並提醒，7月2日開始，從四川盆地到長江中下游地區還會有一次較強降水過程，江漢、江淮地區降雨強度較大，與6月底的這一次過程的影響區域有一定重疊。