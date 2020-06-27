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女子醉倒停車場 遭酒駕同事開車連續輾壓2次
喝酒之後萬萬不可開車，但有男子即使駕照遭吊銷，仍屢屢再犯，在神智不清之際將公司同事兩度輾壓，害她身受重傷。
梨視頻報導，6月11日寧夏賀蘭縣一間公司晚上聚餐喝酒，結束後主管將胡姓男子和馬姓女子載回公司門口，胡男要馬女在原地等，自己上樓去拿車鑰匙，馬女因飲酒過多，體力不支醉倒在停車場裡。
胡男拿了鑰匙後，覺得車子和公司距離頗近，加上外面在下雨，雖然喝了酒，依然抱著僥倖的心理，直接將車開過來，卻沒看到倒地的馬女，將她活生生輾過去，後來甚至倒車再輾了一次。
事後警方對胡男進行酒測，酒精含量高達129mg/100ml，胡男在5月就因涉嫌酒駕，駕照遭查扣，事隔不到20天他又再犯，已依危險駕駛罪送辦。馬女被輾壓重傷，目前待在加護病房。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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