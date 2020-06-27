螺螄擬列保護 網友：螺螄粉咋辦？專家：此螺非彼螺

中國民眾瘋吃「螺螄粉」，市場大到甚至剛成立產業學院，但25日傳出官方發布的「國家重點保護野生動物名錄」中，把「螺螄」列進了國家二級保護動物名錄。這讓廣大的螺螄粉愛好者炸鍋了，憂心「不能吃螺螄粉了？」對此，專家表示，此螺非彼螺，吃貨們可安心。

南國今報報導，國家林業和草原局、農業農村部25日發布「國家重點保護野生動物名錄」公開徵求意見。有網友發現，「螺螄」竟被列進國家二級保護動物名錄。這個消息頓時被眾多中國網友形容為「晴天霹靂」，許多網友說，每天一碗螺螄粉是人生一大享受，如今疫情下連這個小確幸都要被剝奪，實在無法接受。

消息傳到賣螺的攤販也覺得錯愕。廣西南寧市淡村農貿市場螺類銷售區裡的攤商就問：「真的要保護起來？但過幾年就會長得到處都是。」另一名攤販下意識反問：「那螺螄粉怎麼辦？廣西人這麼愛吃螺！」

對此，報導引述廣西水生野生動物救護中心副研究員王大鵬解釋說，「這『螺螄』不是我們常吃的『螺螄』，而是一種特有的動物。」他表示，擬列入保護名錄的「螺螄」，拉丁文學名為Margarya melanioides，是田螺科、螺螄屬，主要生長在雲南省。

至於大家平時吃的淡水螺則主要有「中華圓田螺」、「中國圓田螺」，個頭比較大，是田螺科、圓田螺屬動物；還有一種，是被俗稱為石螺、螺螄的「環楞螺」 ，一般食指大小，表面有清晰可見的環棱紋，是田螺科、環棱螺屬。這三種螺繁殖快，都喜歡生長在淡水的湖泊、江河、池塘、溝渠或水田中。

王大鵬表示，民眾平常說的「螺螄」是俗稱，並不是準確的學名。以廣西為例，目前列入保護的淡水螺只有紅河疣螺，主要生長在紅水河，現在很難看到了。需要大力消滅防治的淡水螺則是大名鼎鼎的福壽螺，繁殖快、吃禾苗。

他說，因為施用農藥較多，螺類在水稻田已經難以生存，但它們在其他類型的棲息地生長得也很快。「中華圓田螺、中國圓田螺、環楞螺，不會列進國家二級重點保護動物名錄的，大家放心吃！」