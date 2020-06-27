夏天就愛這一味…小龍蝦+冰啤酒 成都女大生差點沒命

夏日炎炎，火鍋、烤串、小龍蝦、啤酒……是不少人的標配。但你可能想不到的是，吃小龍蝦可能會導致肌肉劇痛，嚴重者可導致急性腎功能衰竭而危及生命。近日，成都一位22歲的女大學生小李在和室友一起吃完小龍蝦、冰啤酒後，她因雙腿及胸背部劇痛，送醫後確診為「橫紋肌溶解綜合徵」。

紅星新聞報導，小李進食小龍蝦後出現橫紋肌溶解，又稱哈夫病。該病在1924年發現於德國波羅的海沿岸，與進食水產品有關，包括魚、蝦等，也包括淡水魚類，進食24小時內發病。典型症狀有：肌肉痛、乏力、呼吸困難、噁心嘔吐、肌肉強直、震顫、觸痛、肢體麻木、胸背部疼痛等等，嚴重者有醬油尿、黑色尿。

這種病在國內最早報導於2000年，剛開始並沒有引起重視，甚至部分人以為是洗蝦粉引發的。此後國內多家醫院及疾控中心等相關單位對此相繼普及，但普通民眾對此認識仍然有限。

「小李非常幸運，因為及時就診，並經過積極治療，腎臟功能得以保住，沒有出現腎功能不全等嚴重並發症。」周雨表示，經過一周的治療，小李的病情好轉，但右下肢活動仍有障礙，目前還在緩慢康復中。

醫生表示，哈夫病的發病機制尚不清楚，有研究表示，原因可能和水產品中某種毒素有關。從我國實際報導病例來看，大多數病例發生和飲酒也有關，尤其小龍蝦+飲酒發病的概率非常高，發病季節多為小龍蝦成熟的6-8月。

醫生建議，小龍蝦可以吃，但需謹慎飲酒。如果同時吃了小龍蝦、喝了啤酒，一旦出現肌肉的疼痛等上述症狀，需第一時間到醫院就診，如果處理不及時，可導致嚴重的急性腎功能衰竭危及生命。