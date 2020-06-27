快訊

黃捷和多數議員在議會送許崑源最後一程 保持低調

澎湖摩西分海滿滿人潮 無視紅旗警戒高掛仍下海網痛批

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏天就愛這一味…小龍蝦+冰啤酒 成都女大生差點沒命

世界日報 / 中國新聞組／北京27日電

夏日炎炎，火鍋、烤串、小龍蝦、啤酒……是不少人的標配。但你可能想不到的是，吃小龍蝦可能會導致肌肉劇痛，嚴重者可導致急性腎功能衰竭而危及生命。近日，成都一位22歲的女大學生小李在和室友一起吃完小龍蝦、冰啤酒後，她因雙腿及胸背部劇痛，送醫後確診為「橫紋肌溶解綜合徵」。

紅星新聞報導，小李進食小龍蝦後出現橫紋肌溶解，又稱哈夫病。該病在1924年發現於德國波羅的海沿岸，與進食水產品有關，包括魚、蝦等，也包括淡水魚類，進食24小時內發病。典型症狀有：肌肉痛、乏力、呼吸困難、噁心嘔吐、肌肉強直、震顫、觸痛、肢體麻木、胸背部疼痛等等，嚴重者有醬油尿、黑色尿。

這種病在國內最早報導於2000年，剛開始並沒有引起重視，甚至部分人以為是洗蝦粉引發的。此後國內多家醫院及疾控中心等相關單位對此相繼普及，但普通民眾對此認識仍然有限。

「小李非常幸運，因為及時就診，並經過積極治療，腎臟功能得以保住，沒有出現腎功能不全等嚴重並發症。」周雨表示，經過一周的治療，小李的病情好轉，但右下肢活動仍有障礙，目前還在緩慢康復中。

醫生表示，哈夫病的發病機制尚不清楚，有研究表示，原因可能和水產品中某種毒素有關。從我國實際報導病例來看，大多數病例發生和飲酒也有關，尤其小龍蝦+飲酒發病的概率非常高，發病季節多為小龍蝦成熟的6-8月。

醫生建議，小龍蝦可以吃，但需謹慎飲酒。如果同時吃了小龍蝦、喝了啤酒，一旦出現肌肉的疼痛等上述症狀，需第一時間到醫院就診，如果處理不及時，可導致嚴重的急性腎功能衰竭危及生命。

小龍蝦 腎功能

延伸閱讀

日籍女大生染疫掌握140名接觸者 台南匡列個位數

小龍蝦大跌價 大陸養殖戶爆棄養潮

利比亞內戰升溫 埃及磨拳擦掌

台人為何不愛小龍蝦？ 網友曝「驚人內幕」：不如吃燒酒螺

相關新聞

女子醉倒停車場 遭酒駕同事開車連續輾壓2次

喝酒之後萬萬不可開車，但有男子即使駕照遭吊銷，仍屢屢再犯，在神智不清之際將公司同事兩度輾壓，害她身受重傷。 梨視頻報導，6月11日寧夏賀蘭縣一間公司晚上聚餐喝酒，結束後主管將胡姓男子和馬姓女子載

夏天就愛這一味…小龍蝦+冰啤酒 成都女大生差點沒命

夏日炎炎，火鍋、烤串、小龍蝦、啤酒……是不少人的標配。但你可能想不到的是，吃小龍蝦可能會導致肌肉劇痛，嚴重者可導致急性腎功能衰竭而危及生命。近日，成都一位22歲的女大學生小李在和室友一起吃完小龍蝦、冰啤酒後，她因雙腿及胸背部劇痛，送醫後確診為「橫紋肌溶解綜合徵」。

螺螄擬列保護 網友：螺螄粉咋辦？專家：此螺非彼螺

中國民眾瘋吃「螺螄粉」，市場大到甚至剛成立產業學院，但25日傳出官方發布的「國家重點保護野生動物名錄」中，把「螺螄」列進了國家二級保護動物名錄。這讓廣大的螺螄粉愛好者炸鍋了，憂心「不能吃螺螄粉了？」對此，專家表示，此螺非彼螺，吃貨們可安心。

長江大暴雨／三峽大壩潰堤說 危機？臆測？

中國南方正遭受極為嚴重的汛災，「長江流域淹大水，三峽大壩挺得住嗎？」又引來輿論關注。這個每逢汛期就被熱議的話題，究竟是炒作還是真有疑慮？

婚禮曬30輛勞斯萊斯開路惹關注 警方一查不尋常、破百億跨境罪案

結婚一生人一次當然希望不太失禮，但也不需要過分張揚。吉林省四平市一名男子舉辦了一場超豪華的婚禮，婚禮上有30多架勞斯萊斯組成車隊，本來有錢炫富沒有什麼大不了，但也因此引來警方的注意，一查發現男子的資金出入並不尋常，更從而揭破一宗大型的跨境罪案。

緬甸偷渡船客？ 載24人船沉瀾滄江

一艘載有24人、疑為搭載緬甸偷渡客的船隻，25日凌晨在雲南西雙版納位於瀾滄江與南班河交匯處沉沒，目前確認1人死亡，6人失蹤。

貨車高速路側翻 2萬部iPhone全毀

6月23日上午10點多，滬蓉高速上海往南京方向K274附近，一輛廂式貨車側翻起火，車上貨物損失嚴重。網上有消息稱，起火的貨車中裝載的是2萬部蘋果iPhone手機，損失巨大。

杭州快遞小哥是「人才」 買房補助百萬

杭州蕭山一位快遞小哥火了，獲評杭州市高層次人才。不但在醫療保健、子女就學、車輛上牌等方面都可以享受照顧，在杭州購買首套房還可獲得人民幣100萬元（約14萬美元）補貼。

孩童衝突 江西父女砍死4鄰居

江西贛州市南康區發生驚人殺人案，同村兩家人因孩童衝突爭吵，其中一對父女回家分別拿出柴刀、菜刀重回鄰居家砍殺，四人活活被砍死。更令人震驚的是，行凶的女兒竟只有16歲。

增強文化自信…中國推粽子國際標準 英譯定為「Zongzi」

中國方面去年提出粽子國際標準並通過審查，陸媒近日引述相關人士表示，制定國際標準能增強中國的文化自信

反送中人士偷渡赴台喊價100萬 黎智英被影射逃亡砲轟要告

港版國安法頒布實施在即，已有反送中人士近日紛紛四處打聽逃走路線。有船主透露，海路正成為反送中人士偷渡的主要途徑，這些人假扮釣客偷渡赴台，偷渡費用已由月前數萬港元，飆升至100萬港元（約13萬美元）不等。

新疆和闐東南方發生6.4強震 深度僅10公里

美國地質調查所（USGS）指出，中國新疆省和闐市東南方279公里處今天發生規模6.4強震

熱門新聞

婚禮曬30輛勞斯萊斯開路惹關注 警方一查不尋常、破百億跨境罪案

香港人認命了？路透：抗爭力道在減弱

長江大暴雨／三峽大壩潰堤說 危機？臆測？

央視：陳方安生退出政壇 難逃國安法懲罰

邊談邊備戰 共軍西部戰區展開火器實彈射擊考核

美參院通過涉港法案 陸使館稱將採取反制措施

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。