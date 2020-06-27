長江大暴雨／三峽大壩潰堤說 危機？臆測？

中國南方正遭受極為嚴重的汛災，「長江流域淹大水，三峽大壩挺得住嗎？」又引來輿論關注。這個每逢汛期就被熱議的話題，究竟是炒作還是真有疑慮？

長江多省分 暴雨洪峰

長江流域多個省分連日來遭遇暴雨、洪峰、淹大水的洪災惡夢，官方也連續發布了暴雨的黃色警戒。中國南方的高強度暴雨預測將持續擴大，三峽大壩的塌壩風險也再次成為輿論焦點。

聯合新聞網「轉角24小時」報導，自6月進入汛期後，南方便災情不斷。21至22日，長江一帶因為又猛又急的高強度暴雨，部分城市遭遇了今年入汛以來最慘的一波水災。

以上游的重慶為例，22日降雨量最凶猛的南川區，累積降雨量光是截至當日下午3時，就已來到149.8mm。同日，重慶市水文監測總站更發出了1940年建站以來、第一次針對重慶綦江流域的「洪水紅色預警」，警告綦江流域恐因暴雨洪峰「出現超歷史洪水」，官方也因此緊急疏散了重慶10萬居民。

一名逃難的重慶災民更向媒體表示，這次的綦江洪峰是他自1998年，那場奪去4000多條性命的「長江大水」災難以來，他所看過最大的一次洪災。

除了重慶，另一災區貴州從22日開始，有觀測站甚至測得26小時累計286mm的降雨量。銅仁市街道被洪水淹沒，滾滾黃水沿著護欄、從縫隙間衝入烏江，宛如超大型瀑布的災難景象，在網路上瘋傳。截至23日，貴州已有三人受災死亡，若加上日前統計已知的各省19死，這波南方汛災目前至少奪走了22條性命。

中國應急管理部表示，至23日，今年的洪澇災害已造成26個省區共1122萬人受災，657.1萬人次緊急轉移安置，21.3萬人次需要緊急生活救助；另有9300餘間房屋倒塌，17.1萬間不同程度損壞；農作物受災面積86.1萬公頃；直接經濟損失241億元人民幣(約34億美元)。

崩塌摧毀力 如核子彈

而北京青年報21日報導稱，三峽大壩的水庫區水位「已接近147公尺，超出防洪限制水位近兩公尺」，讓災區民眾忙著躲避水患之際，還得擔心三峽大壩會不會因為洪水快要「挺不住了」。

接著，相關話題又引爆了網路。綜合報導，「三峽大壩岌岌可危？」的文章被大量轉傳，有自稱水利專家的人稱，三峽大壩的防洪功能根本沒用，並稱三峽大壩上游持續降雨，下游水位也相當高，已超出防洪限制兩公尺，一旦崩塌，比好幾顆核子彈的摧毀力還強。

許多網友也「附和」稱，三峽大壩上方囤積了393億立方公尺水量，大概是黃河一年的水，若潰堤水位瞬間衝高，147公尺就這樣往下竄流，時速100公里往下沖，約五個小時後，湖北宜昌市就會泡在水面20公尺下，一天之內水就可能到江蘇南京，再來到上海。

這些傳言再加上各媒體配上多地大雨淹水畫面，讓這一條新聞看來頗嚇人。儘管國務院相關單位強調「大壩的常態水位可達170公尺」，離極限狀態還有一定的空間。但今年又早又急的猛爆汛期，也引爆輿論的熱議與擔憂：究竟三峽大壩是否挺得住這波洪災？

專家斥渲染 籲民安心

面對各種質疑與混亂風聲，有專家說，這些說法都是個人的臆測、誇張，用圖片影片渲染三峽大壩危險，是個錯誤百出的假新聞，目的只是為了爭取收視率、點擊率。

有專家稱，目前媒體播報的大雨，不是在很遠的長江上游（如四川阿壩小金河），就是長江的支流（重慶綦江），雖在當地造成洪水災情，但對主幹流的水情影響尚不明顯，水流到下游後也還未形成長江洪峰，如何能撐垮三峽大壩？

長江幹流的洪水當然對三峽大壩有直接影響，也考驗大壩防洪能力。但據央視報導，20日三峽大壩入庫流量增加至每秒2萬6500立方公尺，比19日的每秒2萬500立方公尺，增加每秒6000立方公尺，這顯示，三峽水庫入庫水量持續增加，但距洪水形成標準還有一段距離。

報導稱，事實上，自2009年三峽大壩全部完工以來，每隔一、兩年就出現洪水，最大一起是2012年7月24日，入庫洪峰高達每秒7萬1200立方公尺，這些洪峰多年來都安然度過。最近長江上游下了幾場大雨，長江支流烏江發布了「2020年第一號洪水」，意味著長江幹流和支流汛情緊。至於，長江洪水目前都沒發布，何來的大壩險情，更別說潰堤。

中國水力發電工程學會副祕書長張博庭也在澎湃新聞的訪問中，跳出來痛斥「三峽大壩挺不住」的說法「純屬惡意炒作」，強調水壩的堅固可靠，並呼籲民眾別擔心。

報導引述張博庭解釋，「防洪限制水位或汛限水位是該水庫留有最大防洪庫容的標誌，與一旦超過了就發生洪水危險的警戒水位，概念完全不同。」

以三峽庫區為例，三峽大壩正常蓄水位為175公尺、相應庫容393億立方公尺。防洪限制水位是145公尺，6月8日，三峽水庫水位已消落到145公尺的「防洪限制水位」，為今年汛期先行騰空庫容221.5億立方公尺，以因應可能出現的洪水。

報導中所稱的接近147公尺的庫區水位，與175公尺水位之間，仍有超過200億立方公尺的防洪庫容空間。換句話說，三峽庫區的防洪庫容空間仍然充足。

傳大壩變形 集團澄清

張博庭指出，過去由於科技和資訊技術不夠發達，人們對長期氣象的預報也不是十分準確。因此，為了發揮好水庫的防洪作用，當局在汛期一般總是要求水庫，以留有最大的防洪庫容的汛限水位運行。

據稱，在非汛期，水庫一般都保持較高水位用於供水、發電、灌溉等功能。但在汛期來臨之前，水庫須將水位降至防洪限制水位，以騰出庫容迎接可能到來的洪水。

張博庭表示，隨著科技的發展，現代的長期氣象預測已經相當準確。再加上中國各個流域上已經建成了很多梯級水庫，因此某一單座水庫的防洪作用，並不一定總是要以保持最大為好。

他並強調，目前許多發達國家已紛紛採用更科學的動態汛限水位，不再追求單個水庫，且在汛期一定要把水位降低到汛限水位。根據水情的預測，和梯級水庫群的綜合防洪能力，實行動態的汛限水位管理。

此外，隨著水患而來的熱議話題，除了三峽大壩是否堅固，還有網民將這一兩年流傳的「大壩變形，可能潰壩」文章又重新翻了出來。文中，網民以Google衛星地圖進行比對，指出三峽大壩確實有扭曲變形來佐證。

對此，三峽集團和媒體都已澄清，指衛星圖是由演算法分析，容易出現偏差。大壩是在一公分之內的「彈性變形」的工程設計範圍許可之內，如果彈性變形肉眼可見，大壩早已碎裂崩塌。

有人也質疑Google衛星地圖建築物的影像會受大氣環流、天氣、地形修正數據錯誤等因素影響產生扭曲形變，如世界第二大水電站—巴西與巴拉圭之間的伊泰普大壩，只有從Google地圖上看是嚴重扭曲的情形。