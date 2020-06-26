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婚禮曬30輛勞斯萊斯開路惹關注 警方一查不尋常、破百億跨境罪案

香港01 / 記者向樂高／報導
在2018年，一名王姓的男子在四平市舉辦的一場豪華婚禮，在婚車上有30多架勞斯萊斯。（網上圖片）
在2018年，一名王姓的男子在四平市舉辦的一場豪華婚禮，在婚車上有30多架勞斯萊斯。（網上圖片）

結婚一生人一次當然希望不太失禮，但也不需要過分張揚。吉林省四平市一名男子舉辦了一場超豪華的婚禮，婚禮上有30多架勞斯萊斯組成車隊，本來有錢炫富沒有什麼大不了，但也因此引來警方的注意，一查發現男子的資金出入並不尋常，更從而揭破一宗大型的跨境罪案。

在2018年，一名王姓的男子在四平市舉辦的一場豪華婚禮，在婚車上有30多架勞斯萊斯。豪華名車一字排開，又在路上大陣仗列隊行駛，馬上就引發路人好奇，不過這樣張揚也引來警方的注意，四平市公安局派出所教導員林勃成指，「在我們四平這個地方，這麼奢華的婚禮車隊是不同尋常的」，當地公安於是成立了專案小組調查。

經過數個月調查發現，王男戶口在一個月內就有千萬資金的進出，而且王男從事普通職業，也沒有正規經營項目，不可能有這樣大額的資金流轉，而且警方亦發現，王男身邊有十幾個聯繫特別密切的人，這些人均頻繁往返於菲律賓、馬來西亞、台灣、澳門等地。

警方亦調查發現王男和相關人員的所有資金，都會通過不停地轉帳，最終會流向數千張以不同姓名持有的銀行卡當中。而這些銀行卡的使用者，大都涉及賭博前科。

最終，警方發現王男和另外兩人在境外架設的兩個賭博網站，在全國各地已有近萬個玩家，每月活躍玩家近5000人，總投注金額達數百億元人民幣。警方之後從遼寧、吉林、廣東等6省拘捕13人，扣押、凍結各類涉案財物折合人民幣近5000萬元（5474萬港元）。

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文章授權轉載自《香港01》

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