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網售核酸檢測名額被查 北京警方行政拘留4人

中央社 / 台北26日電

綜合陸媒報導，北京檢測量供不應求，北京官方指出，有民眾在網路違法出售核酸檢測名額，宣稱最快可在24小時取得結果，要價人民幣1780元（約新台幣7387元），已有4人被警方行政拘留。

據人民網報導，北京市昨天召開第132場新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會。

北京市公安副局長潘緒宏在會上指出，警方獲報，有民眾在微博發文出售北京核酸檢測名額。透過調查後發現，主謀萬姓男子透過組織屬下及員工，在微信成立「核酸檢測群」，與同夥透過網路散布消息，招攬客戶。

潘緒宏指出，萬姓男子等人宣稱能急件安排檢測並快速取得結果，並稱可在24小時和48小時內得到檢測結果，但要價1780元，遠高於北京市醫保局5月分公布的檢測費。

據北京市醫保局公布的「關於保障新型冠狀病毒核酸檢測相關事宜的通知」，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的核酸檢測最高指導價為180元，不得上調，下修幅度則不限。

潘緒宏表示，相關人員透過層層加價後，介紹民眾到相關機構進行核酸檢測，涉事者從中分別獲利50至2000元。北京市警方目前已查獲9名涉案人員，其中有4人已被依法行政拘留，其他人員的案件則正在查辦中。

北京近期疑似掀起第二波疫情，官方進一步加強出城管理措施，要求市民非必要不得出北京，需赴外地者則必須持有7天內核酸檢測陰性證明。

但據北京青年報報導，當地具核酸檢測能力的機構近期雖已達98家，檢測量約每天9萬人，但多家機構的預約已額滿，現場等候也不一定能順利排上名額。有工作人員表示，目前部分機構已經不再接受個人預約。

北京 疫情

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