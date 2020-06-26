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杭州快遞小哥是「人才」 買房補助百萬

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電

杭州蕭山一位快遞小哥火了，獲評杭州市高層次人才。不但在醫療保健、子女就學、車輛上牌等方面都可以享受照顧，在杭州購買首套房還可獲得人民幣100萬元（約14萬美元）補貼。

綜合媒體報導，這位快遞小哥名叫李慶恆，1995年出生，安徽阜陽市阜南縣人在杭州從事快遞行業五年多時間。

李慶恆表示，自己能獲評，最直接的原因是去年8月參加的浙江省第三屆快遞職業技能競賽暨第二屆全國郵政行業職業技能競賽浙江省初賽，並且獲得了快遞員項目的第一名。

據了解，這項賽事在全國快遞行業中規格高、含金量足，對專業要求也很高競賽項目。比賽要求掌握全國各地郵編、城市號碼、航空代碼。還要「眼疾手快」，固體膠、U盤、打火機、人民幣、乒乓球……從數百件物品裡一眼就要把這些航空禁寄物品給挑出來。

最難的部分是「畫地圖」，12分鐘內要在電腦上完成19票件的派送路線設計，既要保證每一個快件的時效有限度，又要考慮路線的優化合理，用最少的時間、最短的路線確保準時準確送達。

獲獎後，李慶恆表示，首先打算買套房，把政策用足用好。另一個就是報考大專院校，繼續提升深造自己。

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