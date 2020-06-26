聽新聞
test
0:00 / 0:00
杭州快遞小哥是「人才」 買房補助百萬
杭州蕭山一位快遞小哥火了，獲評杭州市高層次人才。不但在醫療保健、子女就學、車輛上牌等方面都可以享受照顧，在杭州購買首套房還可獲得人民幣100萬元（約14萬美元）補貼。
綜合媒體報導，這位快遞小哥名叫李慶恆，1995年出生，安徽阜陽市阜南縣人在杭州從事快遞行業五年多時間。
李慶恆表示，自己能獲評，最直接的原因是去年8月參加的浙江省第三屆快遞職業技能競賽暨第二屆全國郵政行業職業技能競賽浙江省初賽，並且獲得了快遞員項目的第一名。
據了解，這項賽事在全國快遞行業中規格高、含金量足，對專業要求也很高競賽項目。比賽要求掌握全國各地郵編、城市號碼、航空代碼。還要「眼疾手快」，固體膠、U盤、打火機、人民幣、乒乓球……從數百件物品裡一眼就要把這些航空禁寄物品給挑出來。
最難的部分是「畫地圖」，12分鐘內要在電腦上完成19票件的派送路線設計，既要保證每一個快件的時效有限度，又要考慮路線的優化合理，用最少的時間、最短的路線確保準時準確送達。
獲獎後，李慶恆表示，首先打算買套房，把政策用足用好。另一個就是報考大專院校，繼續提升深造自己。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言