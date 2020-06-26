緬甸偷渡船客？ 載24人船沉瀾滄江

一艘載有24人、疑為搭載緬甸偷渡客的船隻，25日凌晨在雲南西雙版納位於瀾滄江與南班河交匯處沉沒，目前確認1人死亡，6人失蹤。

澎湃新聞報導，這艘船是翻沉在景洪市猛罕鎮境內，懷疑是一艘緬甸籍的偷渡船，船上大部分應是偷渡客，當地警方已介入偵查。另據紅星新聞報導，當地相關部門負責人表示，涉事船隻是否涉嫌偷渡，「目前尚無結論」。

報導指出，事發前，有24人乘坐一艘快艇，從瀾滄江與南班河交匯處登艇，但船在距離瀾滄江岸邊約5公尺處沉沒。

中國當地救援人員在中緬243號界碑緬方江邊河灘，發現一名疑似沉船事故死亡人員，身分正在查核中。另外，搜救人員指出，已有17名落水人員獲救上岸，其中包括一名船員。

目前消防救援人員正沿沉船地點在陸面進行上、下游搜索，救援隊伍利用無人機、衛星電話、4G圖傳等裝備，分成兩個水域救援分隊已經對沿沉船地點的上、下游陸面進行全面的搜救。救援現場一名救援人員稱，目前救援力量正在事發處下游20多公里外搜救。根據其發來的現場圖片顯示，目前當地天氣晴朗。