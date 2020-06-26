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5歲女童逛汐止遠雄廣場 右腳指遭手扶梯夾斷

孩童衝突 江西父女砍死4鄰居

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電

江西贛州市南康區發生驚人殺人案，同村兩家人因孩童衝突爭吵，其中一對父女回家分別拿出柴刀、菜刀重回鄰居家砍殺，四人活活被砍死。更令人震驚的是，行凶的女兒竟只有16歲。

今天頭條贛州微資訊報導，事情發生在6月24日晚上7時許，嫌犯吳紫華與其妻肖財秀、大女兒吳婷、小女兒吳儀，因其小兒子吳家榮與肖財英家兒子吳小龍發生打架的事情，前往肖財英家理論。吳紫華等人與肖財英及其女兒吳玉婷、兒子吳小龍在肖財英家門口理論，並發生激烈爭吵。

隨後吳紫華回家拿了一把柴刀，大女兒吳婷則拿了一把菜刀重回肖財英家，雙方再次發生激烈爭吵，吳紫華手持柴刀、吳婷手持菜刀朝肖財英、吳玉婷、吳小龍身上砍去，接著吳紫華又闖入肖財英家旁邊的吳興鈿（肖財英的公公）居所內，朝躺在床上吳興鈿身上猛砍，致吳興鈿、吳小龍當場死亡；肖財英、吳玉婷送醫搶救無效死亡。嫌犯吳紫華、吳婷隨後被逮捕歸案。

另據媒體報導，知情人士透露，事發起因為鄰里糾紛，吳紫華的小兒子疑受到了被害者家的小孩欺負，吳紫華等因上門理論討公道，結果雙方一言不合大吵起來。吳紫華與吳婷怒氣難消，奔回家分別提了柴刀和菜刀，再到受害者家理論，不料演成四人慘死刀下的社會大案。

更令人震驚的是，凶嫌之人竟是一名16歲少女，這個未成年少女為什麼要殺人？殺人動機又是什麼？為什麼戾氣那麼重？真的只是兩家小孩的「恩怨」？種種疑問引發了網路種種猜測。

殺人

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