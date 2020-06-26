反送中人士偷渡赴台喊價100萬 黎智英被影射逃亡砲轟要告

港版國安法頒布實施在即，已有反送中人士近日紛紛四處打聽逃走路線。有船主透露，海路正成為反送中人士偷渡的主要途徑，這些人假扮釣客偷渡赴台，偷渡費用已由月前數萬港元，飆升至100萬港元（約13萬美元）不等。

大公報報導，一年以來，香港警方公布已有近9000人被拘捕，期間約有200人逃往台灣，而消息人士透露，不少香港青年被警方起訴後，要交出旅遊證件，因此搭機潛逃赴台已不可能，水路偷渡成為首選路線。

經營漁船30多年的基哥透露，近期很多船家都不約而同，接到偷渡赴台的查詢電話，問由西貢、大澳、香港仔、筲箕灣及鯉魚門等碼頭，往公海收費多少，偷渡者到達公海後，再由接駁船載往台灣。

基哥表示，自己已收山不再安排偷渡，但一些船主會鋌而走險，而釣魚船和漁船是首選，每日在香港仔、筲箕灣、西貢、鯉魚門、大澳等公眾碼頭，都有不少釣客搭船出海，往返南中國海（公海）及南海油田附近一帶水域，不用過關檢查證件，即使水警看見這些漁船通常也不會攔查，因此逃犯假扮釣客混入其中，不易察覺。

另一名蛇頭阿豪則提供兩路線供選擇，一條水路是走私和偷渡的首選途徑，可選擇距香港水界少於1海里的龍鼓洲、沙洲、西部水域、三跑水域一帶，乘快艇只需數分鐘便可離開香港水域。

阿豪提供另有一條海路加陸路的偷渡路線，是由西貢黃石碼頭坐船入惠陽澳頭（近大亞灣），再由澳頭陸路包車到廈門，然後乘漁船往金門，進入台灣水域，不過這條水陸線需進入中國大陸再赴台灣，很不安全。

至於偷渡費，阿豪開價30萬港元，但近期價格已升高至100萬港元，兩周前曾有人偷渡三次都沒成功，船才航行1小時，見到水警，即刻掉頭走。

船家強哥透露，近日香港警方獲得情報，知道一些反送中分子籌謀潛逃，已加強海上巡邏堵截，因而他們不選黑夜、凌晨等時間偷渡，改為海上交通較繁忙的日間時段潛逃，方便掩飾。

對於多次向法庭申請離港保釋不獲批准的壹傳媒創辦人黎智英，消息人士透露，因黎智英太出名、風險高，「他即使重金給千萬偷渡費，也沒有蛇頭做他生意」。

對於被影射逃亡，黎智英怒斥「報導」虛構，「他們就想我跑路，如果我走了，我還怎麼做人？」黎智英說，「我會告他」。砲轟「報導」的指控「神經病」。黎表示，已諮詢法律意見，會追究大公報，「我可以告他，我會告他。」