中西合璧 上海老牌肉粽夯

又是一年端午節，位於上海著名商圈南京東路步行街的美食老字號新雅粵菜館總店門前再度大排長龍，顧客們不顧炎熱的天氣，只為一嘗「中西合璧」的美味。

新華社報導，採用西班牙進口伊比利亞黑毛豬肉為餡料製成的粽子是新雅粵菜館最暢銷的產品，每天能賣出超過5000個。「我們從西班牙進口了幾十噸豬肉，現在只剩下幾十斤。」新雅粵菜館行政總廚黃任康說，「預計黑毛豬肉粽端午期間就會賣完。」

兩年前，新雅粵菜館首次推出黑毛豬肉粽。此後，經過多次嘗試，黃任康發現西班牙伊比利亞黑毛豬肉質地細膩潤滑，相較於其他豬肉更香，包進粽子裡十分可口，於是決定「升級」餡料，將西式食材加入中國美食。

去年上旬，包裹著伊比利亞黑毛豬肉的「黑毛豬特大肉粽」和「雙黃黑毛豬特大肉粽」正式問世，成為「網紅」產品，還未到端午節便一售而空，令很多顧客遺憾。為了避免供不應求的情況，在採購今年的食材時，新雅粵菜館特意增加了約50%的進貨量，希望來自西班牙的風味能夠出現在更多上海市民的節日餐桌上。

「去年錯過了，今年要嘗嘗味道。」端午節前，家住靜安區的市民夏先生特意趕來新雅粵菜館，排了將近一小時的隊，買到了心心念念的黑毛豬肉粽。

售貨櫃台前除了像他一樣想要「嘗鮮」的消費者，也不乏回頭客。排隊的顧客中，不少特意準備了編織袋，也有的拉著買菜用的小推車，一口氣購買十幾個甚至幾十個粽子，滿載而歸。

熱鬧的售貨櫃台旁是一張長桌，桌上擺著粽葉、糯米和肥瘦相間的伊比利亞黑毛豬肉，兩名身穿制服的廚師當場包出一個個新鮮粽子，手法嫻熟，吸引市民圍觀。