廣州空港 維修基地後年竣工

廣州空港經濟區的龍頭企業之一—廣州飛機維修工程有限公司（GAMECO）24日舉行飛機附件維修基地奠基活動。該基地總投資約6億元人民幣，預計2022年6月竣工投產。 中新社報導，GAMECO成立於1989年，現由中國南方航空股份有限公司、香港和記黃埔（中國）有限公司共同合資經營。附件維修基地奠基動工對GAMECO產業優化、廣州空港經濟區建設發展均具有標誌性意義。

該基地項目選址位於廣州新白雲機場西北側，花都大道以南、機場高速北延線以東，距GAMECO總部直線距離約3公里。項目用地面積約100畝，包括建築面積3.8萬平方米、中國最先進的一站式飛機附件業務中心（CBC），以及建築面積1.6萬平方米、中國領先的飛機復合材料修理中心（CRC）。

根據規劃，該附件維修基地項目分為近、遠兩期建設。其中，近期主要包括CBC附件維修廠房、CRC復合材料維修廠房等；遠期規劃預留約6000平方米建設發展用地，為日後再建設41000平方米的廠房及配套設施留出空間。

目前，GAMECO的附件、復合材料維修能力居於中國領先水平，是覆蓋機型最多、綜合實力最強的飛機附件維修基地之一。新基地建成後，GAMECO附件維修能力將更全面，可完成機載設備、飛機和發動機大結構部件的改裝、翻修、超手册修理、外站AOG支援、在位現場維修等工作。復合材料修理中心可以提供B787、A350、A380等飛機機身復合材料修理的AOG快速響應和深度修理。