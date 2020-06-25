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雲南瀾滄江沉船已救起17人 事涉緬甸偷渡船
雲南西雙版納位於瀾滄江與南班河交匯處，今（25）日凌晨一艘載有27人的船隻沉沒，至少1人死亡，9人失蹤。
澎湃新聞報導，這艘船是翻沉在景洪市猛罕鎮境內，是一艘緬甸籍的偷渡船，當地公安已介入偵查。
事發前，有27人乘坐一艘快艇，從瀾滄江與南班河交匯處登艇，在距離瀾滄江岸邊約5公尺處沉沒。
早上8點10分，救援人員在中緬243號界碑緬方江邊河灘發現1名疑似沉船事故死亡人員，身份正在查核中。經搜救後，落水的27人已搜救上岸17人，其中包括1名船員。
目前消防救援人員正沿沉船地點在陸面進行上、下游搜索，救援隊伍利用無人機、衛星電話、4G圖傳等裝備，分成兩個水域救援分隊已經對沿沉船地點的上、下游陸面進行全面的搜救。
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