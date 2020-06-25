豪雨不歇 安徽300座水庫超水位

長江流域持續不斷的大雨，已導致安徽省境內大小水庫水位急漲，有300座水庫的蓄水同時超出防洪限制水位，必須緊急加速洩洪。另外，西北、黃淮、江淮、江南、西南東部一帶15個省（區、市）84條河流發生超警以上洪水，部分地區災害嚴重。

南方強降雨不減，多地出現水患。中國應急管理部表示，至23日，今年的洪澇災害已造成26個省區共1122萬人受災，直接經濟損失241億元（人民幣，以下同）。

據報導，截至23日下午，安徽省六安市因河水暴漲且漫出堤外，多個村莊被淹。東淠河西岸的裕安區西河口鄉1.2萬畝農田被淹，數百人被困。安徽省防汛抗旱指揮部辦公室表示，佛子嶺、磨子潭、白蓮崖、龍河口等大型水庫已緊急洩洪。淠河的東源磨子潭觀測站水位較防洪限制水位大幅高出5.82公尺；其他一些水庫也高出防洪限制水位達2至3公尺。

此外，屬中共「革命老區」的安徽省大別山區，連日來因為超大豪雨，導致河道及水庫水位持續上漲。為此，安徽省政府啟動防汛四級應急響應。

央視報導，連日的強降雨導致江西、貴州、重慶等地多條河流水位上漲，城區、農田發生漬澇。江西九江一些街道主幹道被淹，致修水縣上杭鄉的水稻、玉米、黃豆等4300多畝農作物受災。貴州錦屏縣銅鼓流域河水漫過堤壩，沿岸的水稻、蔬菜等農作物受損嚴重災。重慶忠縣楊家壩水庫水位上漲，開閘洩洪，渾濁的洪水淹沒周圍3至5公里的稻田。

近日長江流域多地洪水成災，且傳出三峽大壩位移，民眾擔心造成毀滅性洪災。綜合陸媒報導，這些說法是危言聳聽、錯誤百出的假新聞。事實是，連日大雨僅使三峽庫區水位上升2公尺至147公尺，連正常蓄水位的175公尺遠遠不到。

澎湃新聞引述中國水力發電工程學會副秘書長張博庭表示，防洪限制水位是指為汛期預留的水庫空間，並非水庫容納上限。在巨大的水壓下，三峽大壩略為位移是正常，壩頂向下游最大水平位移不超過30公釐，這說明大壩結構穩定性非常高。而當前長江流域的洪水與大壩結構，更無相關。