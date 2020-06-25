只賣9車騙幾十億 賽麟汽車上海分公司被查封

一年前高調在北京鳥巢舉行「賽麟之夜猛獸來巢」品牌盛典的賽麟汽車，近日網上曝出該公司上海分公司已被江蘇省南通市中級人民法院查封。截至目前賽麟汽車仍未對此事發表聲明。

中國基金報報導，吳亦凡+傑森斯坦森+華少，如此夢幻陣容，出現在去年7月北京鳥巢的一個夜晚，為一家名叫賽麟的汽車公司獻唱助陣。

車評人元袁啟聰評論稱，「一頓猛操作，賣了九部車，騙了幾十億（人民幣，下同），坑了幾千人！」

2014年，原為法律從業者的王曉麟憑藉旗下公司將美國賽麟收購，並於2016年成立江蘇賽麟汽車科技有限公司（江蘇賽麟），自任董事長和CEO職務。

江蘇賽麟是一家國有資產投資公司，唯一國有股東為南通嘉禾。而另外的四家非國有股東，實際控制人都是王曉麟。南通嘉禾以貨幣及借款形式入股，而王曉麟則以技術作價出資入股。

不到一年，賽麟這個名字再度映入眼簾，起因是其董事長王曉麟遭該公司一法務員工實名、公開舉報，罪名是涉嫌貪污國有資產。

舉報信中對於王曉麟的第一點控訴，便是王曉麟借虛假技術出資，「騙得」賽麟公司股份，這侵害了國有投資方的權益。

第二點控訴，是王曉麟涉嫌不正當的關聯交易和利益輸送。舉報信中透露，王曉麟與其妻叢超、美國賽麟創始人Steve Saleen之間，存在多項虛假和關聯交易，涉嫌利益輸送和挪用公司資產。

舉報者喬宇東表示，國有股東南通嘉禾，實際提供了總計66億元資金；而王曉麟實際控制的另外四家企業股東，卻以虛假技術出資作價66億元，「騙得」了賽麟公司股份。天眼查數據顯示，南通嘉禾在江蘇賽麟公司佔股33.42%，其餘66.58% 皆為王曉麟實際控制的四家企業股東所有。

說王曉麟一方是「騙」得賽麟股份，主要包括了兩部分：一是王曉麟將2015年評估基準日已經存在，卻到2018年底才具備量產能力的低速電動車技術，作價11億元作為技術出資；二是作價55億元，卻「幾近虛無」的三款SUV 車型詳細技術。

說白了就是，國資拿出了真金白銀，王曉麟卻用不存在或作價嚴重虛高的技術出資，結果賽麟公司的實際控制權落在了王曉麟手上。

對此，王曉麟在內部信中說，喬宇東「誣告」的「沒有一件是真實的」。