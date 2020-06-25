發短信惹怒男友 上海女被打斷6肋骨

上海日前發生一起男友毆打女友事件，女方小詩不過是發了一條短信，竟遭到男友金某痛毆，打斷了六根肋骨，送醫後切除部分肺。小詩受傷後，金某避不見面，甚至找前妻和鄰居來調解賠償。最後，小詩心灰意冷，報警處理，金某以涉嫌故意傷害罪遭逮捕。

龍視新聞報導，小詩和金某是做茶葉生意認識的，交往兩年，一度打算今年年初領證結婚。金某雖然已離異，但仍和前妻住在一起。

4月某日，金某從小詩住處回到前妻住處，小詩發了一條短信問詢。正是因為這條短信，幾個小時後，金某怒氣沖沖地到小詩家中大發雷霆。

「你為什麼要給我發短信？你不是答應我晚上不給我發信息的嗎？」

「我是你的未婚妻，我為什麼不能給你發短信？」小詩反問。原來，小詩的短信讓金某的前妻看到了，前妻將金某趕出家門，金某氣憤不過前來質問小詩。

金某拿了茶葉要走，小詩攔住金某說，這茶葉是要送人的，不能拿走。小詩上前想將茶葉搶回，不小心將金某衣服口袋扯破了。金某發怒推倒小詩，又抓住她手臂，用力向木櫃推去，

小詩覺得腰部疼痛，無法站立，事後送醫發現，小詩右側六根肋骨斷裂，斷骨刺傷肺部，最終切除了一部分肺。