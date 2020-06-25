為工廠「婿」命 東莞父為5女徵婚

新冠疫情衝擊下，東莞一家襪子工廠難以為繼，廠主想出了「尋婿救廠」的主意，他在微信朋友圈發帖為五個女兒徵婚，稱希望可得佳婿挽救工廠。雖然他事後承認只是噱頭，卻成功引起當地政府、商家的關注，重視東莞製造業所面對的難題。

明報報導，網上一篇貼文以「五朵金花尋婿記」為題，林姓廠主自述，工廠因疫情面臨巨大壓力，隨時準備關門，但他不想讓工廠倒閉，因為是他苦心經營的產業。他提到，家有五個女兒，其中老二已經有對象，還有兩個到了談婚論嫁的年紀但仍是單身；他希望「如果能找到有緣的年輕有為的人來，既接手工廠管理，又能跟我們家結親，那是最好不過的事了」。貼文並附上與五個女兒的合照。

林廠長指出，疫情令襪廠的出口訂單「全軍覆沒」，人員被迫從原本六、七十人縮減到二、三十人。目前工廠積壓近千萬隻襪子，靠該廠零售門店銷售，庫存難清，面臨資金鏈斷裂、企業倒閉的危險。襪廠曾在多個批發、電商平台都做過促銷活動，但「杯水車薪」。

林廠長此前受訪說，他在25年前進入這家企業，幫助公司搭建銷售網絡、創辦連鎖店，直至約7年前接管襪廠。自己把最好的青春歲月都獻給了這家工廠，感情很深，「如果可以，只要不虧損，我都希望它能夠一直經營下去」。

報導指出，有從事公關營銷的朋友向林廠長建議，可找年輕人來接管企業，他「只需要出智慧與分紅利」，另外盡快找銷售團隊，助其清庫存，緩解壓力，於是有了這篇「尋婿救廠」的貼文。

貼文發出半天內，襪廠引起當地鎮政府、上市內衣品牌、黔東南襪子最大代理商，及多個直播電商團隊的關注。

對於招婿一事，林廠長事後不願多談，坦承只是「營銷策略」。對於是否會影響女兒嫁人，「但應該影響不大，本來女大當嫁」。