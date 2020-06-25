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讓患疫者自生自滅？ 北京一樓門傳被封死

世界日報 / 中國新聞組／北京25日電

北京第二波新冠肺炎疫情爆發以來，媒體披露，官方一方面引導官媒淡化疫情，另方面採取嚴厲措施，有居民樓大門被鐵皮封死，阻止住戶出入；另有網民質疑，北京僅200多名患者，為何要興師動眾自多地調集醫護人員。

自由亞洲電台報導，據中國官方數據顯示，23日新增12例新冠肺炎，其中北京7例及河北2例本土病例。另外3例由境外輸入，分別在上海有2例、陝西1例。與外國相比，中國的疫情數字明顯給人「控制疫情有方」的印象，但由民間發出的信息披露，當局正不惜代價把居民樓大門封死，阻止被感染者離家。

推特有消息說，北京某小區因爆發嚴重疫情，為阻止疫情擴散，乾脆將出現疫情的單元樓門完全焊死，不讓裡面人出行。

據網民發布的一段視頻和圖片顯示，北京市海淀區永定路70號院520號樓爆發嚴重疫情，穿橘黃色制服的工作人員，在穿白色防護服人員的協調下，把一棟住房的單元樓門完全焊死，以阻止樓內居民出行。圖片中，還有住戶將頭伸出窗外向下看。

武漢居民張先生說，北京警方的封門手段是從武漢學來的，「這些事情（封門一幕）我們這裡天天在上演，但是封面可能也是無奈之舉，沒辦法。因為他們（政府）沒有其他更好的辦法管控疫情。」

網民痛批，沒有醫療，沒有救助，當局封門是想讓屋內的人自生自滅。

另有武漢網民將該市一社區一棟業主被困屋內的求救語音發到網上。該名有發熱症狀的婦女哭訴說，她被困在屋內缺水，缺少食物：「我也打過110（報警電話），12345（市長熱線）也是叫我找社區，社區人員總是一個字，叫我『等』，說是『上報了，上報了』，我等一個月了…。」

北京衛健委網站公布，6月11日0時至6月23日24時，累計報告本地確診病例256例，在院256例，無症狀感染者22例。有網民質疑，北京僅200多名患者住院，為何要從湖北武漢的醫院，江蘇、浙江、山東及河南省疾病預防控制中心調派人手赴京協助。「從種種跡象來看，第二波北京疫情確實可能比官方報導的嚴重的多。」

疫情 北京 武漢

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