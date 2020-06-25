錯過電商黃金10年 國美電器創始人黃光裕還能東山再起？

從當年的「一代梟雄」淪為「階下囚」，昨天假釋出獄的國美電器創始人黃光裕重出江湖。他將面對的是，在家電市場無法再呼風喚雨的國美，以及早已伴隨國美股價大跌遭遇腰斬的身家。錯過電商黃金十年的昔日首富，能否帶領國美逆風翻盤再創傳奇，引發市場關注。

網易科技引述態℃報導，黃光裕出身貧寒，16歲輟學打工，和哥哥黃俊欽背著用蛇皮袋裝著收來的電器，從潮汕走到內蒙古做生意，後來他落腳北京，1986年承包了珠市口附近一家服裝店，一半賣衣服，另一半賣哥哥從內蒙和南方運來的電器，國美就此誕生。

黃光裕兄弟趕上了中國改革開放的時代機遇，國美電器迅速崛起。公開信息顯示，當時國美電器店憑藉低廉的價格，很快就在北京各處開起新門店，黃氏兄弟還研究出直接從廠家進貨的「包銷」方式，省下大量的中間經銷商費用，國美電器零售帝國雛型初現。

1991年，國美電器開始在北京晚報的「中縫」打廣告，被認為是開中國報紙廣告的先河。黃光裕還涉足當時剛興起的房地產市場，創立北京鵬潤投資有限公司，在北京開發了鵬潤大廈等地產項目。1993年初，黃光裕把轄下所有門店都改為國美電器。這個24歲的潮汕窮小子，此時已經是億萬富翁。

2004年，國美銷售額達到239億元（人民幣，下同），成為全國最大的電器連鎖企業。當年6月，國美電器在香港成功上市，35歲的黃光裕一舉成為胡潤榜中國首富，國美後來更成為世界500強企業。2006年，黃光裕獲美國「時代」周刊評選的「世界100位有影響力人物獎」。

此時，黃光裕卻突然被警方抓走。北京市第二中級人民法院審理認為，黃光裕犯有非法經營罪、內幕交易罪、單位行賄罪，判處有期徒刑14年，處罰金6億元，沒收個人財產2億元。

黃光裕的行賄也導致公安部原部長助理鄭少東等多名官員落馬。

隨著黃光裕的入獄，國美電器的發展也被踩了「急煞車」，元氣大傷。報導說，國美後來涉足過電商、互聯網金融、通訊設備、智能家等等領域，控股了25家企業，但黃光裕的入獄，仍使國美錯失中國電商騰飛的十年，三年巨虧近80億元的國美，失去站進「第一梯隊」的機會。

如今，面對京東、淘寶、天貓甚至拼多多等電器銷售的強勁對手，黃光裕如何帶領國美重振零售板塊，勢將在市場掀起巨浪。