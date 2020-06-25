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四川雅安市石棉縣 調整為新冠肺炎中風險地區

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
四川疾控中心已將雅安市石棉縣調整為新冠肺炎中風險地區。（新京報）
四川疾控中心已將雅安市石棉縣調整為新冠肺炎中風險地區。（新京報）

24日晚，四川省疾病預防控制中心微信公眾號稱，6月15日，四川省雅安市石棉縣確診1例新冠肺炎北京輸入病例。根據大陸新冠肺炎疫情風險等級劃分標準，經專家研判，6月22日將石棉縣調整為中風險地區。

官方消息稱，目前患者病情穩定，當地正積極開展病例救治、流行病學調查、密切接觸者管理、核酸檢測、疫點處置等各項防控工作。

四川疾控稱，6月15日曾公布一確診病例，該病例6月9日自北京搭乘海航HU7147班機到成都，然後乘私家車返回雅安市石棉縣。6月14日，患者在獲知丈夫在北京被確診為新冠肺炎的消息後，前往石棉縣人民醫院就診，被診斷為疑似病例。6月15日，經核酸檢測為陽性，訂正為確診病例（普通型），隨後在石棉縣人民醫院隔離治療。

經排查，截至6月15日晚，病例已有密切接觸者111人，四川省已嚴格按照有關法律法規要求開展密切接觸者追跡管理、流行病學調查及消毒等工作。

四川省疾控中心副主任、主任醫師周久順提醒，近期如非必要，請民眾不要前往石棉縣。

如確需前往，出行前先向社區報備行程並做好相應防護措施，回到社區後儘快向社區報備，配合落實相關防控要求。

石棉縣民衆如非必要不要外出離開縣域。確需離開的，出行前先向社區報備行程並做好防護措施，到達目的地後主動向當地社區報備。

如目的地為省內，按照四川省應對新冠肺炎疫情應急指揮部下發《關於進一步落實落細新冠肺炎疫情常態化防控措施的通知》相關要求，接受當地社區管理。

如目的地為省外，要積極配合當地對中、高風險地區外來人員管控措施的相關要求，做好健康監測、隔離、個人防護等工作。

周久順表示，希望大家保持良好的生活習慣，做好個人防護，科學佩戴口罩，勤洗手，儘量少去人多的地方；如出現發熱、咳嗽等症狀，應及時就醫。

新冠肺炎 北京 疫情

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