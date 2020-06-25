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兩岸經貿交易會將於8月18日登場
福州官方24日晚間透露，第22屆海峽兩岸經貿交易會將於8月18日至22日在福州海峽國際會展中心登場。
中新網報導，兩岸經貿交易會是福州對外開放的重要窗口，也是兩岸交流合作的重要平臺。自2018年開始，21世紀海上絲綢之路博覽會與海峽兩岸經貿交易會同期舉辦，使其成為溝通兩岸、輻射「海絲」沿線國家和地區的重要經貿盛會。
受全球新冠肺炎疫情影響，原定於今年5月18日開幕的海峽兩岸經貿交易會延期舉辦。去年舉辦的第二屆21世紀海上絲綢之路博覽會暨第二十一屆海峽兩岸經貿交易會，共吸引80個國家和地區101個團組近千人，以及160家境內外採購商團組，前往參會參展。
據福建省衛生健康委員會通報，截至23日0時到24時，福建境外輸入、本地疫情繼續零新增。福建省累計報告境外輸入確診病例67例，已治癒出院62例，目前住院5例(其中重症1例)，無死亡病例；現有報告境外輸入無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察1例；本地確診病例、疑似病例、無症狀感染者均已清零。
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