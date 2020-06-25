快訊

比疫情前還塞！國5壅塞整夜仍未緩 高公局：超乎預期

109指考社會衝刺／背多分沒用 歷地公3科考點一把抓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸經貿交易會將於8月18日登場

聯合報 / 記者李仲維/即時報導

福州官方24日晚間透露，第22屆海峽兩岸經貿交易會將於8月18日至22日在福州海峽國際會展中心登場。

中新網報導，兩岸經貿交易會是福州對外開放的重要窗口，也是兩岸交流合作的重要平臺。自2018年開始，21世紀海上絲綢之路博覽會與海峽兩岸經貿交易會同期舉辦，使其成為溝通兩岸、輻射「海絲」沿線國家和地區的重要經貿盛會。

受全球新冠肺炎疫情影響，原定於今年5月18日開幕的海峽兩岸經貿交易會延期舉辦。去年舉辦的第二屆21世紀海上絲綢之路博覽會暨第二十一屆海峽兩岸經貿交易會，共吸引80個國家和地區101個團組近千人，以及160家境內外採購商團組，前往參會參展。

福建省衛生健康委員會通報，截至23日0時到24時，福建境外輸入、本地疫情繼續零新增。福建省累計報告境外輸入確診病例67例，已治癒出院62例，目前住院5例(其中重症1例)，無死亡病例；現有報告境外輸入無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察1例；本地確診病例、疑似病例、無症狀感染者均已清零。

福建 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

日本新冠肺炎新增96人確診 累計1萬8842例

日女疑在台染疫 專家促入境全篩

NBA／疑活動接觸感染者 傳金塊約柯奇確診

海峽兩岸少兒美術大展 福州開幕

相關新聞

流浪漢談古籍變百萬網紅！一場直播賺逾10萬 一年後卻崩潰了

成為網紅賺大錢是不少人的夢想，上海流浪漢沈巍一年多前因為對《論語》、《尚書》等古籍的見解和獨特的人生感悟，在網上爆紅，更被封為「流浪大師」，不過自此他的人生就出現重大變化，足跡所至都引來追訪，更賺了過百萬的人民幣，不過上月他卻突然引退，把影片全刪掉了。他受訪時坦言生活不及以前自由和快樂，「以前肉體在流浪，每天睡得很安穩，現在肉體不流浪，心卻開始流浪了」。

淘寶店主似古人爆紅 網友追捧狂讚：好像光緒帝的皇后

不少淘寶店因價廉物美備受買家愛戴，但近日一間淘寶店被網民瘋狂追看，即使手工旗袍十分精美，但大家看中的卻是由店主兼任的模特兒，她被讚有古代氣質，樣貌與歷史照片中的清朝妃嬪異常相似，許多人殺到網店和她有趣互動，眼尖的消費者更直言她簡直和光緒的隆裕皇后撞樣，令人會心微笑。

端午大數據：海南人最會包粽子 山東人最愛醃鹹鴨蛋

端午節即將到來，在中國大陸，除了粽子，鹹鴨蛋也是端午節餐桌上常見美食。據統計，按大陸全國各區域的分布情况來看，海南和山東...

兩岸經貿交易會將於8月18日登場

福州官方24日晚間透露，第22屆海峽兩岸經貿交易會將於8月18日至22日在福州海峽國際會展中心登場。

廣角鏡／西安旱地龍舟賽

西安市後宰門小學24日舉行一場旱地龍舟賽，迎接即將到來的端午節。

廣角鏡／北極熊吃粽子

6月24日，黑龍江省哈爾濱極地館特別製作了花式「粽子」和「彩虹蛋糕」，為館內的北極熊提前慶祝端午佳節。

端午假期 大陸鐵路預計運輸2600萬人次

大陸國家鐵路集團有限公司披露，鐵路端午小長假運輸24日正式拉開帷幕，自6月24日至6月27日，大陸全國鐵路預計發送旅客2...

上海重點食品新冠檢測 全陰性

上海市衛健委主任鄔驚雷24日表示，上海對重點食品以及環境等進行採樣，目前8659件新冠病毒核酸檢測均為陰性；對排查到的來...

來自台灣 舌尖上的認同

「兩岸一家親不是掛在嘴上，而是要融入我們的日常生活中。」六月下旬，在成都的一場美食分享會上，身著繡花衫、一頭爽利短髮的孫...

端節景區遊客 不超過承載量30%

大陸文化和旅遊部市場管理司司長劉克智24日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上指出，即將到來的端午節，文旅部將繼續堅持「...

上海核酸檢測 周末也開放

自6月23日起，上海市核酸檢測採樣點由原來的33家增至83家。各核酸檢測採樣點周末至少開放一天，方便單位或個人「自願自費...

粵港2地過境人流 擬有限度放行

香港政府食物及衛生局局長陳肇始24日表示，粵港兩地政府正考慮推出先導計畫，有限度地放寬兩地過境人流，首階段在人數或適用範...

熱門新聞

大陸水患已造成26省份1,122萬人次受災

美軍海神機逗留巴士海峽 陸機構：水下有什麼東西？

外界憂暴雨致三峽庫區潰堤 專家：別擔憂

大陸搶劫案數字近10年跌9成 陸媒：行動支付普及讓壞人「失業」

前中國首富黃光裕獲假釋 商業版圖早被瓜分

反擊日本改名 中國發布50處釣魚島附近地理名稱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。