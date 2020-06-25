上海重點食品新冠檢測 全陰性

上海市衛健委主任鄔驚雷24日表示，上海對重點食品以及環境等進行採樣，目前8659件新冠病毒核酸檢測均為陰性；對排查到的來自或途經高中風險地區的人員核酸檢測結果全部陰性。

中新社報導，上海市新冠肺炎疫情防控領導小組24日舉行新聞發布會，披露上述訊息。自6月13日至6月23日，上海累計對16個區489家涉及生鮮重點場所的重點食品以及環境等進行採樣，共採樣8659件，其中水產品、肉類等4117件，外環境、物品表面等共4542件。經上海市、區疾病預防控制中心檢測，目前8659件新冠病毒核酸檢測均為陰性。

農貿市場是人員流動比較密集和頻繁的公共場所，上海市商務委副主任諸旖透露，各大批發市場加強人員出入閉環管理，實行「1人、1證、2碼、1承諾」制度。「1證」是指市場管理者、經營者等重點人群須在各批發市場辦理人員電子登記證，每次簽到後方可進入市場。「2碼」是指以上人員進入批發市場須出示「健康碼」和「防疫行程卡」，兩碼皆為「綠色」方可通行。「1承諾」是指以上人員進入批發市場須承諾沒有去過或途經中高風險地區，沒有咳嗽和發熱症狀。

鄔驚雷表示，自23日起，上海市衛生健康委將進一步優化區域布局，擴大核酸檢測採樣點，完善服務流程，全上海核酸檢測採樣點由原來的33家增至83家。

截至23日14時，上海聯防聯控機制有關單位共排查到來自或途經高風險地區共195人，均已落實隔離觀察。截至目前，對排查到的來自或途經高中風險地區的人員核酸檢測結果全部陰性。

隨著夏天來臨和梅雨季，整體環境比較潮濕。上海市防控工作領導小組環境整治組副組長金晨透露，上海市防控辦最近將主要針對集貿市場、夜間經濟等重點場所環境整治。