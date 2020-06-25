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端午假期 大陸鐵路預計運輸2600萬人次
大陸國家鐵路集團有限公司披露，鐵路端午小長假運輸24日正式拉開帷幕，自6月24日至6月27日，大陸全國鐵路預計發送旅客2600萬人次。6月25日為客流最高峰，預計發送旅客700萬人次。
中新社報引述大陸國鐵集團稱，6月24日鐵路端午假日運輸第一天，大陸全國鐵路預計發送旅客670萬人次，安排開行旅客列車7479列。
根據預測分析，小長假期間探親、中短途旅遊客流將有所回升，鐵路部門統籌做好疫情防控和運輸服務工作。
一是精準安排運力，滿足旅客出行需求。
二是電子客票的全面實施進一步改善旅客出行體驗。6月20日起普速鐵路推行電子客票，目前大陸全國鐵路共有2400多個車站實施電子客票，覆蓋95%以上的鐵路出行人群。
三是強化疫情防控，營造健康旅行環境。
上海局集團公司計畫增開管內旅客列車50對，加大對上海至南京、杭州、合肥、鎮江、寧波、阜陽，杭州至南京、寧波、金華，合肥至黃山、阜陽、安慶，南京至鹽城、南通、淮北、徐州、連雲港等運力。
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