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來自台灣 舌尖上的認同

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「兩岸一家親不是掛在嘴上，而是要融入我們的日常生活中。」六月下旬，在成都的一場美食分享會上，身著繡花衫、一頭爽利短髮的孫亦敏正向成都市民分享台灣風味水晶粽和滷肉粽的做法，講到高興處，這位70歲的台灣美食家神采飛揚。

中新社報導，孫亦敏已在成都定居15年。在成都美食圈，「台灣孫阿姨」的名號很響。她曾在台灣生活40多年，也曾在美國洛杉磯開餐館，「之所以在成都定居，是因為我在這裡找到了一生中最缺的東西—認同。」孫亦敏說。

她幼年跟隨父母到台灣，在眷村長大，後來又去美國生活。「我們眷村的孩子，從小被叫作『外省人』，到了美國，我又成了『外國人』，找不到根。」

而2005年在成都的一次經歷，讓她下決心來此定居。那一年，她到成都尋覓美食，在街頭向人打聽哪裡的麻婆豆腐最地道，對方熱情地為她領路，那是件小事，卻讓半生漂泊的孫亦敏看到了包容和認同。

2006年，她跟丈夫來到成都，成都美食眾多，但她一直記得眷村的台灣味道。慢慢地，她融入成都的社區生活，分享自己對美食的理解。「四川人特別喜歡做菜，我就希望兩岸之間，首先在舌尖上取得認同。」為了融合四川和台灣風味，孫亦敏幾年前開了一堂美食課「四川人的餐桌可有一碟台灣味」，反響熱烈。

「其實我的想法很簡單，四川人的餐桌以麻辣為主，放一碟『台灣味』，把兩岸一家親融入生活方式，沒想到那麼受歡迎。」孫亦敏笑著說。

幾十年浸淫於美食，孫亦敏對美食有著自己的理解。在孫亦敏的家中，來自天南海北的食材堆滿了冰箱，她也在不斷嘗試，將不同地方風味的食物以更本地化的烹飪方式帶給四川人。

今年4月，孫亦敏再次創業，創立美食品牌「孫不悟空」，首推台灣風味和四川風味融合的鹵料。「孫悟空有72變，我希望我的菜品也能千變萬化，這是我的偉大夢想，只要有夢想，人就永遠年輕。」

「我要融合台灣味和四川味，但不管怎麼變，我的食物總有台灣的口味，也有台灣人對美食的一種執著。」臨近端午，孫亦敏與成都廠商合作的台灣風味粽子再次暢銷起來。這個端午節，不少四川人的餐桌上多了「孫阿姨的台灣味」。

眷村 夢想

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