端節景區遊客 不超過承載量30%

大陸文化和旅遊部市場管理司司長劉克智24日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上指出，即將到來的端午節，文旅部將繼續堅持「限量、預約、錯峰」，景區接待遊客量最大不超過承載量的30%。

中新社報導，劉克智表示，截至6月22日，中國大陸已經有10064家A級旅遊景區恢復開放。這個端午假期還將從三方面繼續堅持「限量、預約、錯峰」，推進常態化疫情防控和景區的開放管理。

一是繼續控制景區流量。端午假期，旅遊景區接待遊客量繼續按照不超過最大承載量的30%來執行，在落實防控措施和預約限流的前提下，根據地政府的統一部署，可以開放旅遊景區的室內場所。

二是繼續推進「能約盡約」。繼續倡導「無預約、不旅遊」的消費理念，提高預約制度實施的覆蓋面，推進旅遊景區預約常態化。除老人、小孩等特殊的群體外，控制現場售票和領票數量，讓門票預約逐步成為景區開放管理的剛性要求。

三是嚴防人員瞬時聚集。各地旅遊景區要因地制宜，通過科學規劃遊覽線路，加強關鍵節點的管理，特別是在景區出入口、健康篩查點、重要遊覽點、觀景平台、交通接駁點、狹窄的通道、購物餐飲等容易形成遊客擁堵的區域加強巡視巡查，堅決防止人員瞬時現象的發生。

同時，他也提醒遊客出行前要做到「三個瞭解」：通過權威渠道瞭解旅遊目的地關於疫情防控的措施要求、瞭解旅遊目的地關於景區景點等預約制度的管理要求、瞭解旅遊目的地天氣變化的情況。