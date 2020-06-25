粵港2地過境人流 擬有限度放行

香港政府食物及衛生局局長陳肇始24日表示，粵港兩地政府正考慮推出先導計畫，有限度地放寬兩地過境人流，首階段在人數或適用範圍上將有所限制。

中新社報導，陳肇始當天在立法會回應議員質詢時說，粵港兩地關係密切，經貿活動頻繁。目前廣東省的新冠肺炎疫情已經相對緩和，就互認病毒檢測結果和豁免指定跨境人士強制檢疫工作方面，粵港兩地政府正考慮推出先導計畫，有限度地放寬兩地過境人流，以便利必要來往粵港的人士。

先導計畫首階段，可獲豁免檢疫的人士在數目上或適用範圍上將有所限制。如在人數上有限額，會考慮合適的機制分配限額，例如通過開放的預約制度等。此外，豁免人士必須在出境前14天不曾離開香港或廣東。

陳肇始提到，粵港兩地政府會互相認可合乎標準指定檢測機構進行的新冠病毒檢測結果，並通過兩地的「健康碼」進行互認。參與先導計畫人士可自行選擇將「香港健康碼」轉換至廣東的「粵康碼」系統，作入境廣東的健康申報用途。由廣東到港的符合資格人士，也可選擇使用「粵康碼」轉碼功能，把有效核酸檢測結果直接轉換至填寫入境香港的電子健康申報表平台。

豁免人士必須在香港政府認可的私家醫院、診所或化驗所，進行新冠病毒核酸檢測，而檢測結果必須呈陰性。港府鼓勵及協助香港私營化驗所增加新冠病毒的檢測能力，通過加強市場競爭降低檢測的價格。同時，港府正與私營檢測業界積極探討如何在保持檢測水平的大前提下盡量降低成本，從而降低檢測價格。

陳肇始表示，待粵港兩地政府完成商討先導計畫後，會盡快公布詳情。此外，香港政府正與澳門政府商討互認病毒檢測結果和豁免跨境人士強制檢疫的安排。在完成商討的工作後會另行公布。