冰川凍土雪山 青海啟動保護

浙江杭州米女士日前不滿在江蘇蘇州一酒店時的入住體驗，在網上給予該酒店「差評」，結果被酒店連番要求刪除，甚至暗示會大爆米女士不為人知的秘密「她自己多少歲，她跟多少歲的人在這開房，要不要她老公也知道一下」。

2020-06-24 16:34