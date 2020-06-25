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冰川凍土雪山 青海啟動保護
「要找準保護對象，瞄準『中華水塔』靶心，通過科學編製冰川凍土雪山保護規劃等，系統治理、共享共治、久久為功，以實際行動保護『中華水塔』。」青海省自然資源專職副總督察楊站君24日說。
中新社報導，青海省自然資源廳近日披露，從2020年起，該廳帶領多部門，將對青海省境內冰川凍土雪山進行預防保護、動態觀測、評估分析等，切實保護「中華水塔」。其中，冰川凍土雪山預防保護工程，將從青海省冰川凍土雪山現狀分析、面臨形勢及存在問題、保護手段等多方面，編製保護規劃；建立冰川凍土動態監測管理體系；接入和建立地面視頻傳感器等。
冰川凍土雪山動態觀測工程將通過衛星影像等手段，對格拉丹東雪山群、崗欽雪山群、阿尼瑪卿雪山、姜根迪如冰川等實行觀測，常態化開展現代冰川面積、長度、個數等特徵的長時序變化監測，開展重點區域冰川運動特徵及厚度變化監測，開展重點區域冰川消融引發地質災害的遙感監測等。
而冰川凍土雪山評估分析工程將構建科學的冰川凍土雪山評估體系，建立評估模型，發布監測評估分析報告。
此外，青海省方面還將開展三江源地區多年凍土已有成果資料系統梳理研究，在三江源全域進行多年凍土現狀分布情況調查，詳細查明多年凍土區凍（熱）融地質災害的類型、分布規律、發育特徵等。上述工程系落實青海省官方「保護中華水塔行動綱要（2020-2025年）」的具體舉措。
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