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外界憂暴雨致三峽庫區潰堤 專家：別擔憂

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
長江三峽水庫6月8日放水消落到145公尺水位，騰出庫容迎戰汛期洪水。新華社
長江三峽水庫6月8日放水消落到145公尺水位，騰出庫容迎戰汛期洪水。新華社

中國大陸三峽庫區近期因暴雨導致水位超過「防洪限制水位」，引發外界擔憂潰堤危機。大陸專家出面說明，呼籲民眾別擔心，因三峽庫區的防洪庫容空間仍充足。

央視財經上周披露，三峽庫區受近期暴雨影響，水位已接近147公尺，並超出「防洪限制水位」近兩公尺。這項消息一出，有些網友表示擔憂，質疑三峽水庫不安全了。

事實並非如此。據澎湃新聞報導，中國水力發電工程學會副秘書長張博庭解釋，「防洪限制水位或汛限水位是該水庫留有最大防洪庫容的標誌，與一旦超過了就發生洪水危險的警戒水位，概念完全不同。」

以三峽庫區為例，正常蓄水位為175公尺、相應庫容393億立方公尺。防洪限制水位是145公尺，上述報導中所稱的接近147公尺的庫區水位，與175公尺水位之間，仍有超過200億立方公尺的防洪庫容空間。換句話說，三峽庫區的防洪庫容空間仍然充足。

張博庭指出，過去由於科技和資訊技術不夠發達，人們對長期氣象的預報也不是十分準確。因此，為了發揮好水庫的防洪作用，當局在汛期一般總是要求水庫，以留有最大的防洪庫容的汛限水位運行。

據稱，在非汛期，水庫一般都保持較高水位用於供水、發電、灌溉等功能。但在汛期來臨之前，水庫須將水位降至防洪限制水位，以騰出庫容迎接可能到來的洪水。

張博庭也進一步表示，隨著科技的發展，現代的長期氣象預測已經相當準確。再加上中國各個流域上已經建成了很多梯級水庫，因此某一單座水庫的防洪作用，並不一定總是要以保持最大為好。

他並強調，目前許多發達國家已紛紛採用更科學的動態汛限水位，不再追求單個水庫，且在汛期一定要把水位降低到汛限水位。根據水情的預測，和梯級水庫群的綜合防洪能力，實行動態的汛限水位管理。

中國大陸多地近期因暴雨不斷引致洪澇。據大陸國家防汛抗旱總指揮部公布，截至本月15日，這一波洪澇已造成廣東、廣西、湖南、江西、貴州、重慶等24個省、自治區、直轄市共852.1萬人次受災，疏散撤離將近50萬人次，造成逾7300多房屋倒塌，直接經濟損失達206.7億元人民幣。

據新華社報導，大陸國家防總總指揮王勇昨出席長江流域防汛抗旱工作視訊會議時說，當前長江流域全面進入主汛期，防汛抗洪和搶險救災處於關鍵階段。因此，要加強監測預警和風險研判，充分發揮三峽水庫等重點水利工程調節作用，全力做好超標準洪水防禦工作。

水庫 限水 暴雨

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