廣州2童擅闖鄰居車受困窒息亡 家屬控車主未上鎖要負責

廣州市花都區發生一樁2男童窒息車內意外，家屬認為車主的車未上鎖釀憾事，有一定的責任；車主家屬認為無責，稱車當時停放自家庭院內，兩男孩是私自上車。

綜合澎湃新聞、南方都市報報導，車主陳先生表示，本月19日晚將車子停放在花東鎮大龍村一民居院子裡後離開，因車鎖出現故障有一個多月了，無法確認車門是否鎖上。次日返回停車處，發現2名男童在車內，且無任何反應，於是報警處理。

報導說，不幸出事的兩名男童分別是5歲的小健和4歲的康康，兩人是堂兄弟和幼兒園同學，小健的家距離出事地點約200米，步行約2分鐘。

小健的奶奶哭訴說，出事當天，她看到小健在家門口玩耍；準備吃午飯時，家人發現小健不見，於是焦急地外出尋找，「到處找不到，直到下午1點多，警方過來，我們才得知在後面的車裡出事了。」

小健的母親劉女士悲慟稱，兒子當時被發現坐在車後排。「他們平時很少到出事地點那邊玩，我們怎麼也沒想到他們會在車上。」

劉女士說，家人至今對孩子們為何進入車內感到困惑。她說，兩個孩子的遺體仍在殯儀館，出事以來，同在一個村內，車主卻未現身。「沒有一句道歉，也沒有任何說法。」

據法醫初步鑑定，2名男童體表均無外傷，結合現場勘驗情況，分析為2名男童自行進入未鎖車門的車內活動，過程中，觸碰車內中控門鎖按鈕導致車門鎖死，因年齡太小不懂脫困，長時間處於高溫悶熱環境導致脫水性休克死亡，初步排除他殺嫌疑。

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