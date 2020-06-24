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律師舉報官員貪腐 被指勒索判14年半
河北一名律師因舉報地方官員貪腐，近日被裁定「敲詐勒索」罪成，判刑14年半。負責這起案件的公安部門曾對外公開蒐集疑犯罪證，引起廣泛爭議，有法律界人士認為，這和「作假」沒有分別。
自由亞洲電台報導，武全之所以捲入漩渦，源於他三年前在網上實名舉報張家口市政協主席王江。當時武全列舉了王江任職涿鹿縣縣長和書記期間強徵農民土地、低價出售酒廠導致國有資產流失以及瞞報礦難等多條罪證。隨後武全被指「敲詐勒索」，遭到刑事拘留
曾為武全辯護的律師黃漢中表示，當年礦難家屬輾轉找到武全，武全在維權過程中了解到礦難事實，所以向有關部門舉報，發現張家口市有關機關在處理礦難過程裡，與礦主有具體利益交換，所以瞞報了礦難。
黃漢中表示，武全被刑事拘留期間，張家口市公安局曾對外公然「徵集」他的罪證。「先抓人再收集證據」的手法當時引起了爭議。有法律界人士更以「聞所未聞」來形容。
黃漢中透露，武全在刑拘期間曾在一個地下室受到逼供，連續48小時手腳被銬在審訊椅上，長時間不讓喝水，不許睡覺，這種手法嚴重違反了刑事訴訟法規定。
武全被羈押兩年半後，近日張家口市橋西法院裁定他「敲詐勒索」罪成，判囚14年6個月。
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