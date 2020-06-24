貴州暴雨至少20死 街道出現瀑布

長江三峽大壩迎來汛期，長江中上游連日暴雨，除了最強洪峰襲擊重慶，在四川，多地陸續被升級為橙色預警，加劇三峽大壩潰堤風險。此外，貴州銅仁及遵義等地也出現災情，洪水淹沒街道，至少有20人死亡。銅仁市位於高處的街道積水後傾瀉而下，更變成了「瀑布」。

香港經濟日報報導，貴州省遵義及銅仁等城鎮，近日雨勢不斷，洪水爆發，部分地方山坡地土石流傾瀉，有社區的水電及道路中斷。

災情較嚴重的遵義市木瓜鎮，也遭遇了數十年來最大的一次洪水，道路積水達四公尺，而附近的芭蕉鎮等多個鄉鎮傳出大量人員一度被洪水圍困。

至於銅仁市沿河縣出現山坡地塌方，至官舟鎮高速隧道道路中斷，縣城內街道、民房、商店都幾乎泡在水裡。該市更有位於高地的街道積水，然後傾瀉而下，形成「瀑布」。新華社形容當地已是「街道如河道，橋下如瀑布」。

另據中新網報導，據國家應急管理部微信公眾號，截至6月23日，今年以來洪澇災害造成廣西、貴州、廣東、湖南、江西、重慶等26省（區、市）1122萬人次受災，57.1萬人次緊急轉移安置，21.3萬人次需緊急生活救助；9300餘間房屋倒塌，17.1萬間不同程度損壞；農作物受災面積861千公頃；直接經濟損失241億人民幣（約34.3億美元）。

在四川，受災居民哀號：「(我們村)38戶村民(房屋)全部沖毀了，祖祖輩輩都住了一百年了，沒發生這樣的事。」

而連日的暴雨成災，也讓三峽大壩潰堤風險加劇，包括上游四川省的阿壩、重慶及甘孜，都陸續發出洪水橙色預警，至於長江、安徽與湖北一帶，也被列入了超過警戒水位的黃色預警。