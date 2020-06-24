落實禁食野味 湖北填埋6000公斤動物
為落實全面禁食野生動物政策，湖北省咸寧市日前對近6000公斤的野生動物、包括近千隻養殖場竹鼠，以深挖、拋灑石灰等填埋方式處理。
香港01報導，咸寧區全區共有46戶野生動物人工繁殖企業，扣除轉歸農業農村局管理的水產類野生動物養殖企業、已停止養殖企業及展演性質的養殖戶，共有11戶野生動物人工繁殖企業，均為陸生野生動物；主要養殖竹鼠、蛇類、豪豬、荷蘭豬四個品種。
據報導，林業局日前對轄區內5處持證養殖的野生動物進行無公害化處理。下一步，局方將重點對轄區內6處無證養殖野生動物行為進行依法依規、分類處置，計畫在7月10日前完成全區禁食陸生野生動物退出處置工作。
咸安區汀泗橋鎮星星村的晏春明是一個竹鼠養殖戶，飼養竹鼠已有三年多時間，最大規模時竹鼠數量有超過1500隻。報導說去年年底，晏春明售出一部分竹鼠後，本想將一批竹鼠留待在過年前售出以賣得好價錢，未料其後新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，結果800多隻竹鼠就被林業局封存。經現場清點，該批竹鼠已繁殖增加至916隻，總重1695公斤。
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