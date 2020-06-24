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「空氣都在震」 瀋陽、成都同傳神秘巨響

世界日報 / 中國新聞組╱北京24日電
圖/遼寧省地震局官微截圖
圖/遼寧省地震局官微截圖

遼寧瀋陽、四川成都許多民眾反映，23日上午11時45分許聽到一聲巨響，「感覺空氣都在震動」，大樓也跟著震動，由於原因未明，引發「武器試驗」猜測及詢問，「瀋陽巨響」、「成都巨響」迅速登微博熱搜。當局表示「不是地震」，兩地應急部門稱正調查核實。

來源：YouTube

北京青年報報導，23日，多名網友發帖稱，於11時許在瀋陽聽到了一聲巨大的響動。一名在瀋陽皇姑區居住的民眾說，事發約是11點半，當時她正在做飯，「忽然聽到窗外傳來很大的一聲響動，窗戶都隨著震，就像打了一聲大雷似的。」

據報導，包括皇姑區、鐵西區、大東區等瀋陽多地網友均表示聽到了巨大的響聲。23日中午，遼寧省地震局官方微博表示，工作人員在瀋陽三台子地區聽到異響，經確認「不是地震」。瀋陽應急管理局工作人員指出，目前「局裡已經收到相關情況，正在進行核實。」

與此同時，23日上午，多名成都市民也表示在上午10時左右聽到了巨響。對此，成都市應急管理局工作人員稱，已經了解到了成都出現巨響的情況，正在進行調查。

網友紛紛在微博發文：「非常強烈的震感，衝擊波應該非常大」、「感覺空氣都在震動」、「整個樓都在震」、「正在公司坐著，外邊突然響了3聲，第一聲特別大，第二聲略小，第三聲像回音。特別大聲，很嚇人」。

港媒報導，由於瀋陽、成都兩座城市直線距離2129公里，飛行時間需4小時，兩座城市同時發出巨響，情況相當特殊。

網友作出各種猜測，稱可能是沈海熱電廠爆破、戰鬥機所發出的音爆、航空母艦艦載機試飛的聲音、解放軍飛彈部隊正在做武器試驗。不過，目前還未有官方說明。

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