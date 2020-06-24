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大陸水患已造成26省份1,122萬人次受災
據中共國家應急管理部微信公眾號，截至6月23日，今年以來大陸洪澇災害造成廣西、貴州、廣東、湖南、江西、重慶等26省（區、市）1,122萬人次受災，57.1萬人次緊急轉移安置，21.3萬人次需緊急生活救助；9,300餘間房屋倒塌，17.1萬間不同程度損壞；農作物受災面積861千公頃；直接經濟損失人民幣241億元。
據中新網報導，當前長江流域全面進入主汛期，防汛抗洪已進入關鍵階段。6月23日，大陸國家防總召開長江流域防汛抗旱工作視頻會，進一步分析研判長江流域防汛抗旱形勢。
大陸國家防總強調，要全面落實防汛抗旱責任措施，全力以赴確保安全度汛，最大程度減輕災害損失，切實保障人民群眾生命財產安全。
國家防總要求，要加强各類江河湖泊洪水防禦，强化長江流域防洪工程統一科學調度，充分發揮三峽水庫、丹江口水庫等防洪控制工程調節作用，加强各類風險隱患及時排查治理，强化易出險堤段、穿堤建築物、歷史坑塘段、老險工等部位巡查，完善防汛搶險應急預案。
入汛以來，大陸應急管理部組織各級消防救援隊伍參加抗洪搶險救援任務1,798起，出動消防救援指戰員2.2萬餘人次，營救和疏散轉移遇險被困羣衆2.6萬餘人。
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