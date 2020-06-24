湖北全面禁吃野味 6000公斤野生動物被活埋

為落實全面禁食野生動物政策，湖北省咸寧市日前對近6000公斤的野生動物進行無公害處理，其中包括近千隻養殖場竹鼠。據了解，咸安區林業局近日展開轄區內主體退出補償及動物處置工作，並以深坑撒石灰填埋的方式處理相關野生動物，以降低對生態的影響。

據了解，咸寧區全區共有46戶野生動物人工繁殖企業，扣除轉歸農業農村局管理的水產類野生動物養殖企業、已停止養殖企業及展演性質的養殖戶，共有11戶野生動物人工繁殖企業，均為陸生野生動物，其中有證養殖5戶，無證養殖6戶，主要養殖竹鼠、蛇類、豪豬、荷蘭豬四個品種。林業局在19日至20日一連兩天對轄區內5處持證養殖的野生動物進行無公害化處理，包括有916隻竹鼠，重1695公斤；7隻豪豬，重140公斤；1605公斤及2500公斤蛇類，蛇蛋4公斤。下一步，局方將重點對轄區內6處無證養殖野生動物行為進行依法依規、分類處置，計劃在7月10日前完成全區禁食陸生野生動物退出處置工作。

咸安區汀泗橋鎮星星村的晏春明是一個竹鼠養殖戶，飼養竹鼠已有三年多時間，最大規模時竹鼠數量有超過1500隻。去年年底，晏春明售出一部分竹鼠後，本想將一批竹鼠留待在過年前售出以賣得好價錢，未料其後新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，結果800多隻竹鼠就被林業局封存。經現場清點，該批竹鼠已繁殖增加至916隻，總重1695公斤。

林業局野保站負責人指，因為星星村的資源豐富，加上竹鼠繁殖速度較快等因素，如果將該批近千隻的竹鼠全部放生，將會對周圍的竹林造成毀滅性災難。為此，局方決定待環保部門對周邊山體進行勘察後，在遠離水源的地方開坑，以深挖、拋灑石灰等方式對在山區圈養的野生動物進行填埋。

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文章授權轉載自《香港01》