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渣男娶妻後與小姨有一腿 岳父震怒開槍殺死女婿

香港01 / 安祖娜
男婚後糾纏小姨被岳父開槍。圖片來源／狐搜
男婚後糾纏小姨被岳父開槍。圖片來源／狐搜

常言女兒是爸爸的前世情人，不少父親將愛女寵上天，絕不讓任何人欺負她。中國大陸近日發生一宗家庭命案，一名花心男娶妻後，竟與老婆妹妹發展出婚外情，岳父獲知事件，一怒之下以獵槍殺死女婿，再潛逃到深山暫避，最終在警方大規模搜捕下落網。

大陸傳媒報道，黑龍江鄭姓男子的長女嫁予董姓男子為妻，不料作為岳父的鄭男其後發現，女婿結婚僅半年便出軌，第三者更是其幼女、即女婿的小姨！兩名女兒與女婿的感情糾纏不清，令鄭男非常憤怒，同時感到相當「沒有顏面」，對女婿懷恨在心。

本月13日傍晚約5時許，鄭男再次找女婿理論，兩人爭吵一輪，鄭男一怒之下拿出雙筒獵槍，向女婿頭部直接射殺致死。鄭男犯案後隨即逃到深山，警方接報後形容鄭男「很危險」，指他或持有武器，而且有較強的野外生存能力，遂發布10萬元人民幣（約41萬台幣）懸賞通緝令，同時派員大規模搜山。

經過約50小時搜索，警方終在北疆鄉鐵帽山村附近找到鄭男，當場將其拘捕，並於現場檢獲一把證實為兇器的獵槍和6枚「12號槍彈」。案件正在調查中，警方指鄭男對殺害女婿的指控直認不諱，並交代了殺人動機源於出軌事件。

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文章授權轉載自《香港01》

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