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廣鐵城際列車 3秒掃碼搭乘
粵港澳大灣區城際列車公交化步伐加快！中國鐵路廣州局集團有限公司（以下簡稱廣鐵集團）表示，6月28日起，廣鐵管內穗深城際、廣佛肇城際、莞惠城際開通支付寶掃碼乘車，乘客無需提前購票，刷支付寶就能直接乘車。
廣鐵集團客運部表示，旅客只需要打開支付寶首頁搜索「廣鐵城際通」，按照提示刷臉完成身分認證，開通相關功能。出行當天就能直接使用支付寶刷碼進站，無需提前買票，也不怕忘帶身分證，坐火車就像坐地鐵一樣方便。
經測算，掃碼乘車的全過程耗時僅需3秒，比起之前在窗口排隊買票、取票，或者網上買票，現場進站核驗身分證等流程，平均節省時間15分鐘以上。
螞蟻集團副總裁、支付寶中國營運中心總經理楊鵬介紹，為有效防止黃牛等惡意搶票行為，支付寶在實名制的基礎上，結合刷臉認證技術和金融級的安全技術能力，可以確保用戶為本人購票、乘車，減少核驗環節，直接掃碼通行。
他表示，今後不僅內地旅客可以掃碼坐火車，港澳乘客和外籍人士同樣可以享受這種便利。
粵港澳大灣區擁有中國最密集、最繁忙的城際鐵路網。2019年1月21日，廣深城際鐵路在全國率先實現支付寶掃碼乘車。此次穗深城際、廣佛肇城際、莞惠城際開通支付寶掃碼乘車後，大灣區支持掃碼乘車火車站增加至51個，大灣區交通一體化便利度大幅提升。
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