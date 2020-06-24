藏木特大橋主梁合龍 創新多項紀錄

川藏鐵路拉薩至林芝段（簡稱拉林鐵路）重點標誌性工程藏木雅魯藏布江雙線特大橋（簡稱藏木特大橋）日前現澆主梁成功合龍，標誌著拉林鐵路線下主體工程施工全面完成的同時，也創造和刷新多項紀錄。

中新社報導，藏木特大橋位於西藏山南市加查縣境內，是雅魯藏布江上首座「一跨過江」的鐵路橋梁，全長525.1米，主拱跨徑430米，橋址處海拔3350米，是目前世界海拔最高、跨度最大的鐵路鋼管混凝土拱橋。

本次合龍的現澆主梁是藏木特大橋直接承擔鐵路荷載的主要構件，為全預應力鋼筋混凝土箱形連續結構，梁體全長517米，橋面寬18米，梁體自重達19200噸。

為應對高寒、大溫差、強紫外線等高原環境，藏木特大橋勘察設計方、中鐵二院工程集團有限責任公司聯合相關科研團隊提出了鐵路免塗裝耐候鋼成套技術，首次在中國國內鐵路大規模應用免塗裝耐候鋼結構，使該橋100年內無需進行油漆防腐塗裝，不僅減少建設時間，節約維護成本，還能延長橋梁使用壽命。

中鐵二院副總工程師陳克堅表示，藏木特大橋地處桑加大峽谷藏木水電站上游庫區，針對峽谷橫風給橋梁安全運營帶來的難題，創新研製了新型風屏障，在橋面採用一定間距和葉片角度的導風欄杆將橫風導流，使透風率減小至50%以下，確保11級風力條件下列車安全運行。

藏木特大橋還採用了減隔震技術，以減小橋梁拱圈和橋墩地震力作用的結構安全難題。同時，該橋主拱鋼管首次採用了變管徑技術，鋼管直徑由1.8米變為1.6米，減輕自重約15%，還創造了鐵路鋼管拱橋主拱鋼管直徑達1.8米，鋼管拱單根管內混凝土頂升方量1022方兩項世界紀錄。

拉林鐵路正線全長435.48公里，是西藏境內第一條電氣化鐵路，設計時速160公里，全線橋隧總長占線路總長近75%，預計2021年開通運營。